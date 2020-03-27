人死了至今不能痛悼 死亡數據武漢人嚴重懷疑

封閉兩月之久，水深火熱中煎熬的武漢人快要被解放了! 然而，他們從地獄走向人間的道路很不順利。昨天 ，死者家屬被允許領取死去的親人骨灰，從中國社交網絡透出的信息看，本應哭悼親人，反而很受壓抑。與此相關的，就是到底多少武漢人死於疫情，官方的數字再度受到武漢人嚴重質疑。

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生死兩茫茫悼念不容易

從網絡發出的照片和視頻看，武漢漢口殯儀館和武漢扁擔山公墓出現了長長的私家車潮和排隊長龍，他們或是領取親人骨灰，或是為死者選舉墓地。但是，排隊的人發在朋友圈的信息很壓抑。

《財新網》報道，在武漢近日重開骨灰領取後，武漢多家殯儀館和公共墓地出現排隊現象。例如，漢口殯儀館在周四（3月26日）的長隊近200米，兩人一排。

一位接待逝者家屬的網友寫道：“整天接觸的都是肺炎去了的家屬，我接待過一個，婆婆80，爹爹90，來辦女兒女婿，兒子兒媳還有孫子的後事”。“好多都不是直系家屬來辦的，都是旁系親屬來辦一家子的後事”。還有“好多人都是拿着三張單子來辦手續”。

“在收費處，門外就是大廳，時不時都能聽到整個大廳都在哭，好不容易止住了，又來一個，結果又是整個大廳一起哭”。“還看到有社區帶一個七八歲的小孩子來辦父母的後事，一臉的懵逼，都是社區的人跑來跑去”。

如果放開痛哭也好，視頻里顯示的更多是排隊隊伍靜默等待叫號的場面，有人排了3個多小時才排上號。一名曾在現場的網友沙丘發微博說“沒有哭聲，也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱着骨灰盒離開”。這位網友說，漢口殯儀館處處是便衣、安保很嚴，“基本一擡手機就有人過來制止”。

更蹊蹺的是，開放領取骨灰，但要拿到手也不見得，一個數百名新冠疫情家屬的聊天群組顯示，親人不能直接前往殯儀館領取骨灰，逝者生前有工作單位的，需要由單位陪同領取，沒工作單位的，需要有社區工作人員陪同領取。一位王氏網民氣憤地對BBC表示，“他們就是想跟着，然後馬上下葬，但這是我的家事，他們憑什麼干預”。

武漢地方官員鼓勵文明辦葬禮，“當天就下葬”也令人驚異，一位墓地服務人員表示，“墓碑上刻字就得花上5-7天”。

網上眾多的圖片和視頻很快遭到刪除，中國的門戶網站收到禁令，要求在清明節期間，不報道有關悼念的信息。武漢官方通告稱，今年清明節將暫停現場祭掃，全市殯儀館、公墓、骨灰堂也將暫停開展守靈、告別活動。

網上報道武漢人排隊領取骨灰盒的悲情場面很快被刪去，文小昭寫到：“漢口殯儀館被限流，而意大利的棺材板卻能四處瘋傳。讓我說點什麼好! 人類在災難面前是命運共同體，我們有權去告訴熟悉和不熟悉的人，有一個生命來過這個世界，而不是……”

自由亞洲引述武漢居民陳耀輝表示，有家屬說，政府官員以提供三千元殯葬費補助換取他們的沉默。居民稱之為“封口費”。這位人士更不相信官方公布的死亡數字。“武漢市在正常情況下，不發生瘟疫，每天死亡人數大約220人……疫情期間死亡人數多的時候，全國各地殯儀館火化工人都來支援武漢，日夜焚化屍體。”

可疑的死亡數據

武漢一千多萬人的城市，新冠疫情的搖籃，疫情爆發初期，許多人因無法得到及時確診及時搶救而死去，這個城市曾晝夜響徹着絕望的哀嚎。武漢死於疫情的人到底有多少，一直質疑不斷，試圖調查武漢疫情死亡真相的公民記者陳秋實、方斌和央視前主播李澤華至今下落不明。

當局正式公布的數字，武漢死於疫情的2531人，但是很難令人信服。

官方預計武漢每日發放500個骨灰盒，爭取在清明節前發完。這一數字立即引發爭議，網民推測，武漢共有八個殯儀館，如果每日每個殯儀館平均發放500個骨灰盒左右，連續發放12天，不等於意味着武漢真正死於疫情的人數應是四萬人以上，而不是官方公布的2531人。

死於武漢疫情的到底有多少人，到現在仍然是一個謎。中國『財經』雜誌一篇『統計數字之外的人：他們死於普通肺炎』曾引起很大轟動，該刊記者在調查中引述醫護人員的見證指出，大量的患有肺炎的人因為無法得到確診而死去，最後統統歸入死於普通肺炎，另一名定點醫院科室主任則表示，該醫院門診在當時一天有近120名發熱病人，其中大約80名有肺部感染，但只有5名可能最終被收住院。

多少人這樣死去？多少人在這一階段因為求醫無門而非正常死亡？這又是另外一個謎。

財新網3月26日報道，武漢一位三甲醫院一名急診科醫生透露，疫情期間，尤其是1月下旬至2月上旬的20天里，因核酸檢測不足，醫院裡疑似病例患者死亡與確診病例患者死亡的人數相當，至於在家中死亡及其他非疫情致死的具體數字，只有街道及民政部門知情。

財新網記者走訪漢口殯儀館當天，殯儀館門前已出現長達近200米的長隊。報導形容，自3月23日武漢開放各殯儀館領取疫情期間去世人員骨灰以來，類似的排隊現象在各殯儀館和公共墓地出現。

報導引述一名在現場載運骨灰盒的司機表示，他的車上裝了2500多個骨灰盒，前一天已經卸過一車。殯儀館還有10幾位男性工作人員到貨車上，把骨灰盒搬到側廳，每500個一堆，目前一共有7堆。

這個例子說明什麼呢？僅在漢口這一家殯儀館，這位司機兩天就拉來了5000個骨灰盒，差不多是官方公布的新冠病毒死亡數字的兩倍。