人民日報海外版：“中華民國台灣”是台獨的“新冠”

台灣總統蔡英文近期曾經多次公開提出台灣自認為“中華民國台灣”。對此，中國大陸官媒《人民日報》海外版3月27日發表署名評論文章，指近來流行的“新冠”一詞，可用在“台獨”身上。文章稱，“新冠”一詞近來很流行，但本文要說的“新冠”是流行於台灣島上的“台獨”。“新冠”與“台獨”扯到一起，是因為“台獨”有了一頂新帽子——“中華民國台灣”。

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文章寫道，“‘中華民國台灣’這個‘新冠’，新就新在它把‘中華民國’與台灣合而為一，看似只是兩個現成名詞的合並，實則並不簡單，極具含混性與欺騙性。”文章稱，“其含混性在於，把台灣提高到了與‘中華民國’等同的地位，從而改造了‘中華民國’的表徵。這正是民進黨一直以來把台灣‘國家化’的重要步驟和巧妙手段。”

文章表示，“其欺騙性則在於，用‘中華民國’掩蓋台灣，實際上是用‘獨台’做‘台獨’的擋箭牌。這是民進黨對台灣的新定位、新包裝、新標籤，濃縮了民進黨對台灣法理地位、政治面目、發展方向的階段性論述。剖視‘中華民國台灣’的構成，其重點當然是台灣，‘中華民國’只是其虛掩。畢竟現階段‘中華民國’仍有掩飾和保護作用，對台灣‘國家化’有利用價值。但民進黨不會止步於此，一旦時機成熟，定會拋棄‘中華民國’，端出‘台灣共和國’。這絕非危言聳聽。”

文章還稱，“‘中華民國台灣’還有明顯的荒謬性。既要推‘台獨’，不想藏着掖着台灣，又不願拋棄‘中華民國’這個外殼，所以只能來個小腦袋頂上大帽子，不倫不類，欺世盜名，豈不滑稽？真是費盡心機，讓人嘆為觀止了。”其還提出，“‘新冠’炮製者為何絞盡腦汁弄出這麼個怪物？究其原因，在於他們明白，台灣根本就不是國，所以他們才拚命在名稱上下功夫。還因為‘中華民國’有個‘國’字，那是他們可望而不可即的，豈能棄而不用。於是炮製出‘中華民國台灣’這麼個怪誕稱謂，聊以自慰。其實，在外人看來，這根本就是自欺欺人、自娛自樂。”

文章強調，“必須指出，‘中華民國台灣’名稱的性質是新版‘兩國論’、‘台獨’新變種。妄圖以‘中華民國台灣’作為台灣的公開定位，非正式、試探性地修改‘中華民國’稱號，其目的是要改變台灣與大陸的法理關係，變相宣示台灣地區是以‘中華民國台灣’為名的‘國家’，即民進黨當局所宣稱的‘台灣已經是一個主權獨立的國家’。這顯然不是一個簡單的新包裝、新符號、新用語，而是‘兩國論’的新版本、‘漸進台獨’的新成果，也是民進黨謀‘獨’的新步驟、新標誌。”

文章最後稱，“‘中華民國台灣’的實質與功能已一清二楚，如果民進黨當局幻想在五二○演說，以這頂‘新冠’作掩護，以為廣大世人還看不清這頂破帽下是什麼面目，那就太低估他人的智商，純屬自欺欺人了。”

今年1月，蔡英文在接受英國廣播公司專訪時當談到主權問題時表示，“我們不需要宣告自己是一個獨立國家。”她說，“我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。”關於蔡英文當局強調的“中華民國台灣”說法，包括前國民黨總統候選人韓國瑜等在野黨人士都曾回應指，“民進黨所謂台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國的說法，股票術語就是‘借殼上市’，中華民國從一九一一年孫中山創建至今台澎金馬，蔡英文與賴清德要對國家定位講清楚，否則就是另一種欺騙。”