仍有湖北人復工受阻 鍾南山：估計國內疫情不會出現第二波高峰

中國官媒央視新聞最新提供採訪中國工程院院士鍾南山片段，當被問及國內是否會出現疫情第二次爆發時，鍾南山表示，“ 我估計國內疫情不會出現第二波高峰。”

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鍾南山提出，“在中國群防群控的基礎上，新增病例可能就局限在很小的人群中。我不相信在我們這麼強有力的措施下，會出現大的暴發。”本周五，鍾南山在接受總台央視記者採訪時回答稱，目前，其他國家採取行動已經有三周了。除少數國家新增病例數有些下降以外，其他國家還在上升，特別是美國。現在，美國確診病例數已經超過中國，有可能“震中”會轉移到美國。此外，中國國家衛健委當天通過其官方微博指出，“當前，境外疫情大流行呈加速趨勢，我國防輸入壓力持續加大。隨着境外病例輸入 #尚在醫學觀察的密切接觸者數量已連續7日上升# 3月26日相比19日增幅為78%。要進一步完善應急和常態化防控結合的措施，做好境內疫情精準防控，嚴防擴散。以上是疫情情況。”

另據該機構26日公布的數字顯示，截至3月25日24時，中國累計報告境外輸入確診病例541例。其中北京累計報告境外輸入確診病例149例。自3月23日零時開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均以中國其他12個指定城市為第一入境點入境。北京市首都機場入境旅客集散點接待的入境旅客人數由高峰期日均5000人左右降至目前2000餘人。與此同時，中國外交部26日晚間發布公告稱，鑒於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效簽證和居留許可入境。

隨着湖北境內疫情情況的好轉，3月25日凌晨，經過長達63日交通封鎖後的該省，迎來解封之日。除武漢市外，湖北省內地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼“綠碼”安全有序流動。但有媒體報道指出，在嚴防疫情輸入風險的當下，其他省份如何與按下重啟鍵的湖北實現有效的共同運轉，如何儘快接納湖北人復工復產，已成為各地仍待解決的問題。對此《澎湃新聞》報道稱，湖北荊州人袁偉辦好健康證明、復工手續從荊州自行駕車到貴州貴陽。19日凌晨，貴陽當地社區人員要求他強制先在車上隔離，“不準離開車子，大小便也在車上”。溝通了十幾個小時後，當地社區人員才將他送往酒店，要求進行14天的集中隔離，費用自理。

而在過去數日中，這一例子對於湖北向外省返工人員來說並非個案。報道稱，部分復工人員表示，由於健康碼基本是“一省一策”，給湖北在外打工人員復工復產造成了困難，希望各地儘快解決健康碼跨省互認的問題。健康碼是以大數據為基礎，反映個人疫情風險級別的QR code，只要掃一掃就能代替繁瑣的登記和詢問，在特殊時期相當於流動人口的第二張“身份證”。隨着各地復工復產節奏加快，健康碼也迎來使用高峰。“亮碼”通行好處雖多，但在普及過程中也遭遇了一些阻滯。有些地域間未實現數據互通，“一城一碼”或“一省一碼”對跨城跨省人員流動帶來不便。