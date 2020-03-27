受新冠病毒衝擊太陽馬戲團考慮破產

在新冠病毒肆虐下各國紛紛禁止演出活動，全球最大規模的演出機構加拿大太陽馬戲團在裁員95%之後，因現金緊缺和面臨9億美元的債務危機正考慮申請破產。

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據路透社3月26日報道，太陽劇團娛樂集團（Cirque du Soleil Entertainment Group）正研究債務重組方案，其中包括申請破產。原因是2015年美國私募股權公司TPG Capital購買了太陽馬戲團60%股份，由此產生15億美元的債務引發了當前危機。2015年，中國復星集團也購買了太陽馬戲團20％的股份，加拿大第二大養老金機構魁北克儲蓄投資集團占股10%。美國三大信貸評級機構之一穆迪投資服務公司3月初將太陽馬戲團信用評級降低到了垃圾級，警示其有違約風險。

1984年創立於魁北克的太陽馬戲團在美國、西班牙、澳大利亞、墨西哥、日本和中國澳門、杭州等地常年駐點演出，在上海和北京等地有巡迴演出。今年1月24日，中國抗擊新冠病毒期間，太陽馬戲團停止了在中國的演出，隨後其創辦人Guy Laliberté出售了自己在公司的最後10%股份。3月8日，太陽馬戲團停止在美國的演出。3月19日，太陽馬戲團宣布裁員4679人。原定4月23日在其總部所在地蒙特利爾做全球首演的2020年新戲《同一天空下》（Under the Same Sky）也被取消。