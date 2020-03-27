台媒指譚德塞怒斥台灣操作網軍批他親中總統府否認再批譚廢話多

台灣總統府發言人張惇涵今天答覆媒體詢問時重批世界衛生組織(WHO)說，愈來愈多國家質疑WHO處理疫情不力，如果能夠有更積極的作為，或許可以減少更多的傷亡。這位發言人還說，WHO的領導人，不該讓政治凌駕專業，處理肺炎最不需要的其實是毫無意義、毫無事實的「廢言」，就是廢話的意思。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣網絡報「上報」昨天引述台灣外交人士談話報導，根據WHO總部日內瓦傳回的消息，美國官員二月曾向台灣透露，WHO秘書長譚德塞曾私下怒斥網絡社群上出現大量抨擊他親中及不適任的言論，是來自台灣發動網軍在背後操作，譚德塞更批評台灣爭取參與WHO「另有政治目的」。

張惇涵今天下午在總統府記者室回答台灣媒體提問表示，他不是很清楚譚德塞說了什麼，但這不是事實，事實是愈來愈多國家質疑WHO處理疫情不力。他說，如果WHO能夠有更積極的作為，或許全世界可以減少更多的傷亡。

他進一步說，事實是進行全球大規模對外宣傳的不是台灣，WHO應該是引領全球人類健康文明很重要的推手角色，特別是WHO的領導人，這個時候不應該讓政治凌駕專業，在全球在防疫工作如此辛苦的狀況之下，應該讓專業回歸專業，處理肺炎最不需要的其實是毫無意義、毫無事實的「廢言」。