女警不聽林鄭話流連酒吧染病毒“靶房”30同胞有人現病症

香港特首林鄭月娥日前聲稱將研究立法，禁止酒吧食肆賣酒，因為“酒後容易發生親熱行為”導致病毒擴散，然而備受林鄭寵愛有加的香港警隊卻置特首的苦口婆心猶如耳邊風，香港衛生防護中心26日證實，一名22歲的女警因為到酒吧喝酒消遣而確診感染武漢病毒，與她有密切接觸的30名警員，目前正接受安排進行檢疫。

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香港的確診數字在最近一周港人趕在必須檢疫14日的“死線”之前從外地回港，導致戲劇性的飆升，衛生局副局長徐德義指出，直至3月25日為止，個案累計有411宗，對比一星期前即3月19日的209宗個案，單單一星期便增加了202宗個案，增幅差不多一倍，基於這數字，“我們一定不可以鬆懈”。

然而，該名確診女警不但沒有聽從林鄭的警惕，而且又漠視政府忠告市民盡量減少出外用餐，在潛伏期間光顧尖沙嘴一家名為All Night Long的酒吧，而且還與三名同胞在室內靶房練槍之後一起到餐廳享受下午茶。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君26日傍晚在記者會上指，該名女警3月24日早上一起在新界南總部室內練靶房練槍的30名同胞，他們分別來自葵青警區、油尖警區及西九龍交通部的警務人員。同日下午，又與三名同袍嘆下午茶，然後返回深水埗警署當值，期間發燒，於是傍晚到明愛醫院求診，延至26日確診。該女警居於荔枝角道19號。

張竹君表示，該女警在潛伏期間光顧尖沙嘴酒吧All Night Long，該酒吧正是蘭桂坊酒吧樂隊感染群組其中一間涉事酒吧，屬於同一飲食集團。根據NOW電視新聞報道，她同行的同胞亦有病徵，已入院等候檢測結果。

張又表示，由於女警當值時才不適入院，中心正聯絡警方追蹤女警當值期間的密切接觸者。

衛生署進一步評估及專業意見，警方會配合指示安排密切接觸者接受檢疫，已即時安排曾與確診警員接觸的警務人員在家工作，避免接觸公眾。警方會確保其他前線同事獲發相應保護裝備，並提醒要與市民接觸的警員注意生。警方亦已提醒同事減少社交接觸，減低傳染風險，並留意自身如有不適，須立即呈報並求醫。

醫管局總行政經理何婉霞指，該女警3月24日入院時無外游紀錄及無接觸過確診者，加上肺片清，故院方安排她留醫普通病房，至翌日檢測發現對病毒呈陽性，立即安排她轉往隔離病房，而在普通病房的五位病人列為密切接觸者，需接受隔離觀察，他們暫時沒有病徵。