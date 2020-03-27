意大利新冠肺炎死亡單日急升近1000例“峰值尚未到來”

新冠病毒肺炎在全球造成的死亡人數已超過2萬5000人，僅在意大利新冠病毒死亡24小時急升近1000例，創下單日死亡最高紀錄，西班牙單日新增死亡病例769歷。意大利最高衛生院稱，峰值仍未到來。另據中國專家鍾南山表示，歐洲下月應可緩解。

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意大利周五宣布，意大利新冠病毒累計死亡病例9134例，單日新增969例，這是疫情自上月21日爆發後單日最高。上一次單日最多死亡病例是本月21日達到的793例，其後單日死亡數字一度減少；確診病例由上日的8萬500多例，增至周五的8萬6千多例，超過中國官方公布的數字，緊隨美國成為第二個確診病例最多的國家。

意大利最高衛生院主席布魯薩菲洛周五稱，峰值尚未到來。他表示，雖然確診人數有所下降，有人認為已達到“拐點”，但峰值仍為到來。他認為，意大利將在近幾天達到峰值。

西班牙周五新增7871例確診，單日死亡769人。西班牙確診累計增加到6萬4059例，累計死亡增至4858例。 據西班牙政府方面表示，疫情爆發以來，馬德里大區共有1065位老人在養老院去世，但由於缺乏檢測手段，未能確定這些老人是否死於新冠病毒感染。另外，西班牙9444名醫務工作人員確診感染新冠病毒。

另據中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，中國疫情不會出現第二波高峰，而歐洲疫情4月應得到緩解。 鍾南山在接受央視訪問時說，在中國群防群控的基礎上，新增病例可能就局限在很小的人群中。他不相信在中國這麼強有力的措施下，會出現大的暴發。

對於其他地區鍾南山指出，如果遵從防護原則，歐洲確診病例未來一星期就會達到高峰。目前各國的政策不太一樣，如果都採取比較積極的政策，病例數字應該在4月份就能夠回落。他又指，美國疫情很難預測，並指“震中”很有可能會轉移到美國。