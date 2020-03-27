新冠病毒：德國決定檢測、檢測、檢測

新冠疫情在德國繼續攀升。根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國現有患者42288人。一天內增加了5800人。病死人數達253人。

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據德國廣播電台報道，為抗擊疫情，德國政府決定擴大病毒檢測範圍。德國衛生部發言人周五在柏林表示，對更多人進行病毒檢測，有利於防止新冠病毒的指數擴散。但德國官方醫生對此表示拒絕，因為加大檢測，既沒有員工，也沒有足夠的實驗室容量。

巴州和下薩克森州決定暫時鬆動醫生術語考試規則，授予外國醫生臨時工作許可證。

自從德國周一實行交際禁令以來，人們便開始討論是否能鬆動禁令。但默克爾總理周四在柏林表示，現在談及鬆動禁令還為時太早。德國目前還是每四到五天，患病人數就翻一番。目前還看不出實施交際禁令的效果，所以，她請求人們要有耐心。

德國正在醞釀一個大型研究項目，調查新冠病毒痊癒者體內的抗體水平。《明鏡》周刊報道說，自四月起，研究人員希望能對10萬名受試者的血樣進行分析，確定痊癒者的血液里是否產生了對新冠和薩斯病毒的抗體。德國傳染病研究中心，羅伯特科赫研究所，柏林夏里特醫院病毒研究所等將共同參與這一大型研究項目。但這一項目還沒有得到正式批准。進行這一項目是為了讓決策者容易決定，什麼時候又可以開學和舉行大型活動。首批研究結果計畫在四月底出台。

柏林夏里特醫院權威病毒專家德羅斯騰向《時代》周報表示，到秋季時，德國估計會有高達15萬人受到感染。到那時候，也會有很多人因此血液里有了抗體，有了免疫力。這樣的護理人員和醫生工作時就不用戴口罩。隨着時間的推移，擁有抗體的人會越來越多。