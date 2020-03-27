歐美專家再度確認新冠病毒源自中國

中美有關病毒來源的拉鋸戰愈演愈烈，美國華爾街日報周四就此議題發表文章，指出，歐美五位專家向該報確認尚未發現證據證明病毒源自中國以外的地區，意大利流行病專家拉姆齊教授Giuseppe Remuzzi也向該報確認他認為千真萬確病毒一定來自武漢。此前法國一位病毒專家也向本台確認根據目前掌握的信息新冠病毒的源頭毫無疑問來自武漢。

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不過，隨着疫情在全世界的蔓延，隨着各國死亡人數的不斷增加以及經濟損失的日益嚴重，各國政府尤其是美國政府與輿論呼籲追究中國政府的責任的呼聲日益高漲？有觀察家向華爾街日報指出這是北京政府之所以對外散布病毒來源可能是美國或者其他的國家的謠言的原因。

中國駐法國使館推特賬號傳遙被專家拍磚

法國多家媒體近日都報道了中國官方開足宣傳工具對外傳播病毒來源來自美國的謠言，中國駐法使館推特賬號近日也多次發表或者轉發類似的言論引發法國輿論強烈反彈。

法國戰略研究基金會中朝問題研究專家Antoine Bondaz先生周三發表推文，敦促中國駐法國使館賬號停止轉推謠言以及帶有種族色彩的言論，批評中國使館不應該傳播新冠病毒起源於美國的謠言。

在中國駐法使館推特賬號轉發的推文中包括，一位推號為null的推客聲稱在伊朗與意大利發現的新冠病毒與中國本土的病毒不一樣，而同美國發現的病毒類似，認為應該請世衛組織就病毒來源對美國展開調查。此外，另有與使館有關的推號批評法國媒體白人至上，嘲笑民主制度治不了病，民主都沒能力把人關在家中等等。

彭達嗞先生認為很明顯他們是受旨而行，但是，他們必須明白，這只會事與願違，導致物極必反的後果。

有網民呼籲法國政府對此迅速做出回應，召見中國駐法國大使。也有網民十分費解地表示，有受到中國外宣洗腦的中國朋友毫不猶豫地認為病毒並不來自中國，任何人只要表示病毒來自中國對她來說就是對中國人的種族歧視。

也有網民提醒中國駐法使館應該遵守法國的法律，應該把污衊西方民主制度的工作由中國官方媒體來負責，這是他們的工作。

也有網民認為中國駐法使館也可以本着言論自由的原則，批評民主制度所存在的問題，對此彭達嗞先生回答說，作為一國駐外使館的職責是維持法中兩國之間的友好關係，而不應該批評法國媒體的法西斯媒體，並且轉發一些帶有種族歧視性質的言論。