法國累計新冠病毒感染死亡近2000例

法國累計新冠病毒感染死亡病例將近2000例，24小時又新增300例；法國衛生部總幹事薩洛蒙呼籲中青年感染者“切勿掉以輕心”。法國總理菲利普表示，我們目前處於病毒傳播的“初期階段”。

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據法國官方周五晚間發布的最新統計，法國目前有1萬5732名新冠病毒感染者在分布各地的623間醫院入院治療，其中重症3787例，一日之內新增入院患者412人。法國累計新冠病毒肺炎死亡1995例，24小時內新增近300例。這個數字並不包括在家中及養老院死亡的病例。

法國衛生部總幹事薩洛蒙在周五的記者會上表示，疫情嚴重的巴黎大區，周末將運出第一批患者到外省醫院治療，以緩解巴黎大區醫院的病床緊張局面。不過，薩洛蒙表示，巴黎大區（醫院）尚未到飽和狀態，但我們要提前預防這種情況發生。

薩洛蒙還提請中青年感染者對病情要格外警惕，一旦癥狀加重要立即就醫。薩洛蒙說，雖然並不常見，一些輕症感染者可能會在幾天之內突然病情加重。“如果在家中做家務，搬運東西或行走時感到呼吸困難，必須立即通知ys或撥打15”。

法國總理菲利普周五早些時候宣布，將全法限制出行措施延長兩周，以遏制日益嚴重的新冠病毒疫情。菲利普表示，法國限行措施執行10天之後，我們目前處於病毒傳播的“初期階段”。 菲利普在巴黎召開部長會議後表示，法國正處於新冠病毒流行的開始階段，他形容感染浪潮已“淹沒”東部地區，併到達巴黎大區及上法蘭西大區。經總統馬克龍批准，政府決定將本於下周二到期的全國“禁足令”，延長兩星期到4月15日。 菲利普說“禁足令”實施10日以來，很多國民沒有嚴格遵守要求，當局將進一步加大處罰力度。