港府兩天四班包機接載湖北558港人回港統統不必檢疫

特區政府經過一連兩日安排專機接載第二批滯留湖北省的香港居民回港，總共有558名港人返回香港，並在26日晚上結束這次的“撤僑”行動。政制及內地事務局局長26日晚總結這次行動時，忙不迭向湖北及該省各地方政府道謝。港府在3月4日和5日第一次採用包機模式，從湖北接載滯留當地的港人。

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聶德權早前表示，由於湖北疫情已大幅舒緩，因此最新一批回港的湖北港人，將不需要接受強迫性檢疫，也不需佩戴電子追蹤手環。不過就算大陸的專家、華中科技大學公共衞生學院院長鄔堂春團隊在國際學術性雜誌自然所撰寫的研究報告也指出，武漢恐有近六成感染者未被發現，即尚有7.5萬名感染病例在統計之外。中文大學和香港大學的專家許樹昌和何柏良等人也擔憂，沒有癥狀的感染者一旦病發，將導致難以收拾的爆發，使得抗疫工作前功盡廢。

聶德權26日晚表示，對於未曾離開湖北省的港人，港府會繼續跟進，入境處同事會繼續照顧他們的需要，包括運送藥物。至目前為止，一共有15批藥物運到湖北省的武漢市，有248位港人收到，而第16批藥物已經付運。

聶說，港府一共接載了558位港人回來，其中鹹寧市有259位、孝感市有145位、黃石市有76位，而在這三個城市和武漢市以外的湖北省地區並有特別需要的人士一共有78位。在年齡分布上，這兩天專機上的16歲以下人士有140位，當中有24位為三歲以下，而60歲以上人士則有23位。另外有八位嚴重疾病人士，有兩位中學文憑考試應屆畢業生，並有兩位孕婦。

不過，在湖北登機之前，當中有兩名港人臨時退出，另有三位未能通過體溫檢測而未能登機。

聶說，至於有醫療需要的人士方面，包括本身有病患，需要回來看醫生的人士，例如有小朋友患哮喘需要回來醫治和跟進，有些要做手術，有患癌人士需要治療，另外有嚴重牙齒問題的病患者。

在記者會上，聶德權迭口不忘感謝中央和湖北以及各地方政府的協助，因為他說“無論是事前的核查，確定乘客不是武漢病毒的確診者或懷疑確診者，或確診者的緊密接觸者，到協調和安排交通、發出他們可離開小區的證明等，均需要大量工作”。