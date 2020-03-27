特朗普簽署《台北法案》 北京：堅決反對 敦促美方糾正錯誤

自華盛頓方面消息，美國總統特朗普3月26日簽署了由美國國會參眾兩院通過的“2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議法”（《台北法案》)。對此，台總統府27日向美方表示感謝，並指台美強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。

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《台北法案》是由美國國會共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）相繼於去年5月23日與10月18日領銜提出參、眾兩院版本。這項新法呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。與此同時，對於明顯增強或升級與台灣關係的國家，美方應考慮增加與其在上述領域的接觸。

此外，這一法律還呼籲美國利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。它還鼓勵美國貿易代表辦公室（USTR）尋求機會，進一步增強美台雙邊經貿關係。據悉，《台北法案》3月4日於聯邦眾議院以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過後，11日聯邦參議院也以一致同意的方式通過，並於18日遞交白宮。該法案隨後經特朗普簽署後正式生效，成為法律。

這項法案生效後1年內，及法案公布後前5年，美國國務院必須向國會報告美國政府在強化台灣與印太區域夥伴的外交關係上採取了何種舉措，而對於那些損害台灣安全與繁榮的國家，美國將改變與其交往的方式。這也是繼《台灣旅行法》於2018年3月生效後，另一個以“台灣”為名的法案正式成為美國法律。另一項以台灣為名的法案《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019）則已在眾院院會通過，正在等候參議院的立法程序。

賈德納周四在特朗普簽署法案後發布聲明稱，美國應該運用所有工具來協助台灣在國際舞台上站穩腳步，並強調這項參眾兩院都全力支持的法案，向全球其他國家發出一個強烈信號，也就是如果他們與中國合作來打壓台灣時， 他們會遭受嚴重後果。民主黨參議員庫恩斯 (Curtis Coons) 也表示，“《台北法案》充分展現美國與堅持實行自由經濟與民主的台灣同在。我期盼未來透過更多的方式來支持台灣在國際事務中扮演的正面角色。”另據中央社報道，台灣總統府發言人黃重諺稱，“對於美國行政部門與國會在台灣國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的全力支持，總統府代表政府與人民表達歡迎與誠摯感謝。”

黃重諺說，“美國是台灣最重要的國際合作夥伴，台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。”而在大陸方面，中國外交部發言人耿爽在當天的記者會上回應稱，“我們敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，不得阻撓各國同中國發展關係，否則必將遭到中方的堅決反擊。”

耿爽稱，“美方所謂‘2019年台北法案’嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。世界上已經有180個國家同中國建交，美國早在四十多年前就在一個中國的原則基礎上同中國建立外交關係，上述法案卻公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是赤裸裸的霸權主義邏輯。”