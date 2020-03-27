習近平：中國願給美國提供援助，但是，

美國確診病毒感染病例27日達到大約8.6萬人，造成1300多人死亡。同一天，習近平與特朗普通話表示：中國願意給美國提供援助。習近平是在美中兩國近來就一系列問題發生爭吵的情況下表示願意向美國提供援助的，與此同時，習近平堅持中方一段時間來標榜自己的所謂“公開、透明、負責任態度”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國外交部發表的通話記錄顯示：習近平強調，新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，包括第一時間發布病毒基因序列等信息。而早些時候，特朗普和其他一些美國高級官員強烈批評中國共產黨當局封鎖疫情信息導致中國疫情大爆發擴散，導致原本應當是地區性的衛生問題變成世界性災難。

面對批評，中國外交部發言人趙立堅聲言病毒是美國軍人傳輸到中國武漢的，特朗普則多次將新型冠狀病毒稱作“中國病毒”以凸顯病毒來源。在27日與特朗普的通話中，習近平似乎是對美方的說法提出了委婉的回應。習近平說：“流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。”

儘管習近平表示中國願意給美國提供援助，美國總統特朗普對習近平及其領導下的中國的信任度還有多少？就在通話前26日的記者會上，在被記者問及：對目前看來美國新冠感染者病例似乎超過了中國感到驚訝嗎？特朗普回答說，“不，我認為這是因為我們在做的測試。第一，你不知道中國的數字是多少，都是中國自己公布的數字。”

美國之音評論說：習近平的這種說法也是包括中國外交部在內的官方機構一直宣傳和堅持的立場。但許多中國公眾對這種官方說法提出質疑，質問既然中國政府如此透明，為什麼在疫情初始階段，也就是在最有可能阻止疫情大爆發的階段，中國政府要對中國公眾封鎖疫情信息，甚至對私下在朋友圈談論疫情的8個醫生進行懲罰，並將懲罰消息在中國中央電視台反覆播放十幾次，導致醫務人員人人自危，不敢談論疫情，導致眾多的人，包括數以千計的醫務人員感染病毒？