還擊蓬佩奧發言 中國外交部：美對中國“污名化”用心險惡

中國外交部發言人耿爽3月26日在出席記者會時表示，對美國國務卿蓬佩奧近日在七國集團外長視頻會議後發表的相關言行予以強烈譴責。他說，中方多次指出新冠病毒溯源問題，是個複雜的科學問題，需要聽取科學和專業的意見。

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蓬佩奧在3月25日的七國集團外長會議後告訴媒體稱，七國外長花了相當多的時間討論一些“威權國家”構成的威脅。他說，“中國共產黨對我們的健康和生活方式構成嚴重威脅，就像武漢病毒疫情所清楚顯示的那樣。中共還威脅破壞自由與開放的秩序，而這是我們七國共同繁榮與安全的基石。我敦促每一個國家一道努力來保護聯合國和其它國際組織不受其惡意影響和威權主義的威脅。我們七國必須推動我們有關自由、主權、良治、透明和問責的共有價值觀，並推動聯合國也維持這些原則。” 他在記者會上一再重複“中共”用詞，並稱其他與會國官員都意識到中共為轉移注意力和逃避責任而展開的散布不實信息的運動。

對此，耿爽在隨後的中方記者會上回應稱，“世界衛生組織和國際社會都明確反對，將病毒同特定的國家和地區相聯繫，反對藉此搞污名化。世衛組織和國際社會，也都高度肯定中國的抗疫工作。然而這個美國政客卻執意逆國際共識而動，繼續對中國搞污名化，詆毀抹黑中方的抗疫努力，企圖藉此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。”

耿爽稱，“當前新冠肺炎疫情肆虐全球，美國國內的疫情日益惡化。如果這個時候還不把精力用於自己本國的疫情防控，用於為國際抗疫合作營造氣氛，反而一再的挑起政治爭端，破壞國際抗疫合作，這種政客還有什麼道德可言？”他還說，“全世界人民都看得非常清楚。正是在中國共產黨的領導下，中國人民贏得了獨立、自由和解放，在國家建設中不斷取得輝煌成就；也正是在中國共產黨的領導下，中國人民萬眾一心，迅速行動，在這場抗疫鬥爭中取得了積極成效，為全球的疫情防控爭取了寶貴時間，作出了重要貢獻。”

值得一提的是，就在美中兩國政府為疫情問題進行爭論之際，中國國家主席習近平與美國總統特朗普27日互通電話。中方報道指，“習近平應詢詳細介紹了中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措。習近平強調，我十分關注和擔心美國疫情發展，也注意到總統先生正在採取一系列政策舉措。中國人民真誠希望美國早日控制住疫情蔓延勢頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。中方對開展國際防控合作一向持積極態度。當前情況下，中美應該團結抗疫。”

另在27日的記者會上，耿爽 提到，“中國政府高度關注在美中國公民的健康和福祉。”他說，“新冠肺炎疫情發生以後，廣大在美留學生、僑胞心繫祖國，主動捐款捐物，關心和支持國內抗疫鬥爭，我們對此深受感動，也深感自豪。隨着美國疫情迅速擴散蔓延，中國政府已經並將繼續採取一切必要措施，為維護在美中國公民的安全與健康提供幫助。”