24小時全球疫情一覽 意大利西班牙美國死亡最多

新冠病毒疫情自中國爆發以來，截至周五國際標準時間19時，在全世界至少造成26621人死亡。24小時之內，意大利、西班牙、美國死亡人數最多

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在全球183國和地區中，正式確診的病例累計達到572040例，但是這一數字並不能全面反映感染新冠病毒的實際情形，因為眾多的國家已經不再檢測不需入院治療的病例。在以上確診病例中，其中124400人被視為治癒。

24小時之內，全球新出現3328起死亡病例，66457起確診病例。

24小時內出現死亡最多的國家分別是意大利，單日死亡969例，這是自新冠病毒疫情在中國爆發後，全球僅有的一國單日最高死亡記錄。其次是西班牙，單日死亡769例，確診64059例。排在第三位的是美國，單日死亡345例。單日新增確診病例18000例。累計確診97028例，成為全球累計確診最多的國家。

意大利只是在二月底才出現了第一起新冠病例，現在累計死亡9134例，累計確診86498例。在意大利，10950患者被視為痊癒。意大利的峰值尚未出現。

意大利之後疫情襲擊最嚴重的國家是西班牙，累計死亡4858例，確診64059例。目前意大利和西班牙死亡人數均已超過中國。中國死亡病例3292例，累計確診81340例。接下來死亡最多的是伊朗，2378人，確診累計32332例。再其次是法國，單日死亡299例，累計死亡1995例，累計確診32964例。法國大巴黎地區目前成為疫情襲擊最嚴重的地區。法國政府周五宣布，將封城禁令延續到四月十五日。

除去香港和澳門，中國大陸確診累計81340例，周五新增55例，其中3292人死亡，周五新增5例死亡，總共74588人痊癒。

最近24小時，南非、委內瑞拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、烏茲別克宣布出現了第一起死亡病例，聖基茨和尼維斯宣布出現第一起確診病例。

歐洲至周五共18638例死亡，累計確診313801例；亞洲死亡3684例，累計確診102161例，中東死亡病例2446例，累計確診39431例，美國和加拿大累計死亡1491例，累計確診98860例，拉美和加勒比海地區死亡234例，累計確診10474例，非洲累計死亡114例，累計確診3826例，大洋洲死亡14例，累計確診3491例。