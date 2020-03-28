中國感染人數低於美國 與試劑盒質量有無關係

這兩天從西班牙、從捷克、從土耳其都傳出中國生產的新冠肺炎試劑盒準確度不高的問題，西班牙已經把一批購自中國的快檢試劑盒退貨，而土耳其也出了類似問題，當局已經放棄採用。這裡引出的問題不光關乎中國的國際形象，有學者質疑，中國感染人數低於美國，與試劑盒不合格是什麼關係？

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捷克媒體周二報道，捷克從中國購買的快速核酸試劑盒中，80%的產品不合格。該國不得不回到慢速的實驗室檢測方法，該國共從中國購進了15萬套快速試劑盒。

西班牙國家報26日報道，西班牙多家主要醫院發現，從中國購買的新冠病毒快速測劑試盒準確率過低，檢測出病毒的正確率只有30%，西班牙當局周四對這批測試盒抽查後，發現檢測結果不穩定，決定退回。

疫情席捲全球，測試劑測准率有問題顯然會影響中國的國際聲譽，中國駐西班牙大使館在西班牙曝出問題後發表聲明，指這批試劑盒是由深圳易瑞生物生產，該公司並不在中國商務部已向西班牙提供的醫療設備銷售企業名單中，並未獲得中國國家藥品監督管理局的銷售許可。

出口核酸快速檢測盒的易瑞生物則稱西班牙方面在採樣和樣本提取過程中，可能沒有嚴格按照操作使用說明來進行鼻咽拭子樣本的採樣、提取和操作，因此導致樣本檢測準確度下降。

針對捷克提出的試劑盒不合格問題，中國駐捷克大使館發言人周五齣面澄清：”使用方法不當所致“。

3月27日，土耳其官員向獨立媒體中東之眼（Middle East Eye）證實，由於中國生產的一種新冠病毒快速測檢劑正確率僅30%至35%，土耳其政府已經放棄採用。該媒體引述這位官員說“我們收到那家公司送來的一些樣品，發現它不能用，於是又從另一家中國公司訂了其他的測試劑“。這位官員表示：”我無法證實我們收到的跟西班牙買到的是否一樣“。

歷史學者章立凡提出兩個疑問，一，易瑞生不在中國官方提供的名單上，與試劑盒是否合格沒有直接關係。易瑞生是如何取得出口許可證的，出入境商品檢驗檢測局勢幹什麼吃的？這才是關鍵。二，中國感染人數低於美國，與試劑盒不合格是什麼關係？

根據中新經緯報道，易瑞生業務主要有快速檢測試劑、檢測儀器和快檢服務構成，其中，快速檢測試劑站主營業務收入的比重分別為80.45%、77.41%、61.50%和63.62%，是公司主管業務的主要收入來源。因此，易瑞生物產品內銷為主，比例超85%。這意味着該公司出產的試劑盒絕大部分用在中國國內測試了。