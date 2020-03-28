中國採購口罩不合格 荷蘭下令收回

新冠疫情在荷蘭快速蔓延，荷蘭首相已於17日下令封城。圖為救援人員送患者上救護車。

荷蘭衛生部周六宣布，已下令收回已發往醫療機構使用的從中國進口的數十萬隻口罩，因為這批口罩不符合質量標準。

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為了應對新冠疫情，荷蘭從中國進口了一批口罩，3月21日，一家中國工廠生產的標明為”KN95“等級的口罩，配有質量檢驗合格證，運達荷蘭。不久，荷蘭衛生部收到警報，提醒這批到貨的口罩不符合檢驗標準。

但是其中幾十萬隻口罩已經發放到醫院手上，當局決定把剩餘的部分立即凍結起來等待處理。

荷蘭衛生部官員表示，第二次檢驗結果顯示，這批口罩不符合質量標準。荷蘭政府現在決定將這批寄來的口罩全部廢棄不用。從中國訂購的其他口罩到貨後，將進行更嚴格的質量檢驗。

這批到貨的口罩共有130萬隻，荷蘭當局下令收回的是其中一半已發放到醫療機構的口罩，共有60萬隻。

當局指出，這批口罩的問題出在不能正確地覆蓋臉部，或者捕獲病毒粒子的膜狀物不能夠正確地運作。

法國當局周六宣布，已向中國訂購了十億隻口罩以彌補急需，應對正在法國快速擴散的新冠病毒。

中國是全球最大的口罩生產國，產能佔全球百分之五十以上。截止2月29日，新華社稱中國口罩日產量達到1.16億片，是2月1日的12倍。中國除西藏外30個省區市均陸續新上口罩生產線，還不斷有新的口罩生產線投產。目前正值疫情在海外迅速擴散，多國口罩資源緊缺，有分析指，中國正好藉此扭轉此前因抗疫不足造成的被動局面，展開“口罩外交”。