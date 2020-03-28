中國驅逐美國三大報社駐華美籍記者 台外長：歡迎來台駐點

中國政府近期要求美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》共3家美國主流媒體的駐華美籍記者提前離境，並禁止他們今後在中港澳繼續從事新聞工作。對此，台灣外交部長吳釗燮周六通過推特表示，“歡迎這些媒體在自由民主燈塔台灣設立駐點”。

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美國國務院發言人摩根·奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩自3月19日起，針對中國被指隱匿新冠肺炎疫情、箝制言論和新聞自由等爭議，在推特上展開輿論戰。與此同時，中美兩國因新冠肺炎疫情來源問題，及其至今已在全球造成大流行各方應付責任問題所產生的外交摩擦進一步升級。5家中國官媒及在美髮行機構與美國上述這3家私營大報等媒體也被捲入這場輿論戰中。2020年2月，美國國務院把駐美國的新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司指定為“外國使團”。而在中國政府因對《華爾街日報》一篇題為“中國是亞洲真正的病夫”的評論文章提出不滿，驅逐3名該報駐華記者後，美國國務卿蓬佩奧3月2日宣布，對上述五家中國駐美機構實行人員上限。3月17日，中方突然在夜間宣布對美國五家媒體採取反制措施，以作為報復。中國政府要求年底前記者簽證到期的上述三家美國報紙的美籍記者，從即日起四天內必須申報名單並於10天內交還記者證，及今後不得在中港澳繼續從事記者工作等。

近一周後，《紐約時報》的出版人A·G·蘇茲伯格(A.G. Sulzberger)、《華爾街日報》的出版人威廉·劉易斯(William Lewis)和《華盛頓郵報》的出版人弗雷德·瑞安(Fred Ryan)共同決定，罕見地在這三家相互為競爭關係報紙的網絡版和印刷版上發表公開信。三名出版人稱，“我們強烈敦促中國政府改變迫使我們新聞機構的美國工作人員離開中國的決定，並在更廣泛的層面上緩解此前對獨立新聞機構日益嚴厲的打擊。”幾位出版人在聲明中表示，“媒體是中美兩國政府外交爭端的附帶損害，在一個如此危急的時刻，這可能會讓世界無從獲得一些至關重要的信息。”公開信並強調了新冠病毒危機期間信息自由流動的必要性。“這一決定是對美國政府近期驅逐行動的報復，我們在任何情況下都會抗議，”出版人們寫道。“但是，目前世界還在努力控制這種疾病，這一鬥爭需要可靠的新聞和信息的自由流動，因而也令此舉格外有害而且魯莽。”他們還說，“即使危機過去，我們相信，能夠更自由地獲取有關彼此的新聞和信息，仍然對兩國有益。”

但就北京方面傳出的最新消息來看，這三家美國大報出版人的表態並未得到中方的認同。中國外交部新聞司周五向他們複信聲稱，“誠如你們所意識到的，中國發展日新月異，是一座取之不竭的新聞富礦。我們歡迎客觀、公正的媒體人前來開採，但對這三家美國媒體發行人公開信中透出的傲慢與偏見，我們不接受。對不客觀、不公正的報道，中國人民不歡迎。解鈴還須繫鈴人。如果三大媒體有怨氣，你們應該去找美國政府發泄。最後，提醒《華爾街日報》：你還欠中國人民一個道歉！”此外，中國外交部還於當天約見了這3家美媒的駐北京代表，並提出“嚴正交涉”。同樣就這一事件，台灣外交部周六在推特上引述吳釗燮的話稱，“當《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》在中國面臨日益增加的敵意時，我歡迎你們來台灣駐點。”吳釗燮說，“在台灣這個自由民主燈塔國度，人們將張開雙臂，以真誠笑容歡迎你們。”