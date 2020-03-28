小布什總統政研主管：中國藉著疫情挑撥歐洲各國關係

美國小布什總統時期出任總統政策研究室主管的羅夫（Peter Rough）撰文指出，中國正藉著新型冠狀病毒肆虐全球之便，伺機挑撥歐洲各國之間的關係，並同時向美國發動宣傳戰。

廣告 繼續瀏覽後續

羅夫在外交政策雜誌撰文指出，疫情已經對西方自由民主制度造成巨大的衝擊，但中國這個極權政府則可以肆意實施封城封關政策，而且遏制所有足可導致公眾緊張的信息，乘機打壓異見言論。

文章指出，中國很快看準了西方的弱點，利用疫情向美國發動全球性的宣傳戰爭，並同時把握任何一個集會在歐盟成員之間進行挑撥，因北京認為美國為了保護歐洲的利益和它的價值觀，而成為中國染指歐洲的一個潛在對手。

羅夫指出，中國能否得嘗所願，目前仍是言之過早，但有一點非常清晰：不能容許中國得逞。

他的文章分析，中國本是這場危機的製造者，但它對西方民主發動的宣傳戰卻又頻頻得分，委實有點諷刺。中國不但沒有及時提醒全球有關疫情爆發的危險，反而致力掩飾病毒的擴散。最令人嘆為觀止的手法玩弄，就是它居然將病毒源頭的責任推給美國，還要求美國解釋。

中國共產黨，根據羅夫的文章，眾所周知是擅長於一切做假的政權，不論是軍事開銷還是經濟增長，現在則駕輕就熟用在這次危機身上。對打壓異見聲音一向手法純熟的這個政權，利用疫情將美國好幾個記者驅趕，實行更嚴厲的新聞審查，更進一步的將信息封鎖。職是之故，北京所說的一切，難以得到外界的證實。如果中國今天告訴我們疫情已大為好轉，這是因為只有北京在自說自話。

為了壯大宣傳，北京向歐洲運送醫療物資。實在令人難以相信，一個本身有100萬人民被鎖關封城的國家，還可以如此大方。中國的每一個行動，羅夫形容，都是假借人道之名，不擇手段只求目的的馬基雅維利（machiavellian）手法。

文章以中國電信儀器生產商華為捐出80萬個口罩給荷蘭為例指出，為什麼一個跟中國政府關係如此親密的跨國企業，要向一個病毒確診數字相對是微少的國家擺出如此友善的態度？這恐怕不會是因為荷蘭將在6月就會舉行5G電信牌照拍賣，又或者是因為荷蘭仍然未決定是否容許華為參與投標吧。

文章又以中國向義大利派出醫生和呼吸機為例指出，中國對義大利突然產生好感，是出於真誠，還是因為義大利是歐洲之中支持一帶一路最大力的國家？又或者中國向希臘捐出50萬個口罩，這到底是否一個投桃報李的禮物，是中國對希臘的一個長期的貿易投資？希臘已經是歐盟中中國最可靠的支持者，希臘成為中國在歐盟的把關人，足可否決歐盟一切對中國不利的措施。

文章指出，很不幸地，歐洲國家由於飽受疫情的打擊，各國自行鎖國，各自為政，為北京製造了空隙進行挑撥。

例如疫情慘重的義大利，歐盟其他國家為了應付本國的疫情，只顧囤積醫療物資而沒有向羅馬伸出援手。直至3月中旬德國才帶頭宣布向義大利輸出醫療物資。

這個情況導致義大利人民只有五分之一相信歐盟的會員國籍，對義大利有利，而有三分之二的人民認為加入歐盟是一個“壞處”。希望加入歐盟的塞爾維亞，譴責歐洲缺乏團結，更公開向北京求援。塞國總統沃以齊更加說：“唯一幫助我們的國家就是中國，至於其他國家，一點也幫不上忙。”