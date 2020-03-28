抗擊疫情：德國繼續接收意大利和法國重症患者

德國抗擊疫情的戰鬥仍在緊張進行中。德國總理默克爾在其每周視頻中請求人們要有耐心。德國暫時不會鬆動交際禁令。

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默克爾總理周六在其每周視頻中，感謝人們為抗擊疫情所做的努力。但她說，誰也不知道艱難時期會持續多久。目前還沒有鬆動規則的理由。她請求人們要有耐心。

德國總理府部長布勞恩（Helge Braun）向《每日鏡報》表示，到4月20日前，政府不會鬆動現有措施，其中包括交際禁令。交際禁令自本月23日開始實行以來，立即引發討論。有政治家指出，實行四周以上的交際禁令，會讓德國人民承受不了。交際禁令禁止在公共場合兩人以上的聚會。一家人除外。

新冠疫情在德國繼續攀升。根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國現有患者48582人，一天內新增6294人，病死人數達325人。

德國繼續支援意大利和法國抗擊疫情。德國聯邦國防軍的一家運輸飛機於周六下午將6名意大利重症患者運到了科隆。他們被送往波恩、波鴻和科隆的大學醫院接受治療。隨後幾天里，德國還將接收意大利和法國各4名重症患者。自周六起，德國將共接收兩國14名患者，因為這些大學的醫院裡還有給重症病人的空床位。

德國多個大型公司現以新冠疫情為由，宣布自四月起，暫停支付分店的房租。這其中包括Adidas，Deichmann, Puma, H&M。Adidas的理由是，商店關門，沒有營業額，所以不付店租。消息傳出後，這些公司受到多方批評。交通部長朔爾對Adidas感到失望，因為Adidas賺了不少錢。德國司法部部長蘭姆布萊希特對這些公司的行為感到憤怒。她在柏林表示，如果所有有支付能力的企業就是不付房租，這是“不正派和不可接受的”。她表示，政府為抗擊疫情推出的保護房客新規則，不能用來作為不付房租的基礎。房客必須繼續支付房租。只有當他們陷入嚴重的支付危機，不能支付房租時，才會受到不可解約保護。而資金困難是可以通過法庭進行審查的。德國聯邦議院於本周緊急通過了新冠疫情時期保護房客法，允許房客在此期間如經濟困難可拖欠房租。該法律暫時有效到六月底。