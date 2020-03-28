新冠肺炎：全球超過60萬人確診 意大利死亡突破一萬例

全球確診感染新冠病毒人數周六突破60萬，超過3萬人死亡，其中三分之二死亡病例在歐洲。疫情最嚴重的意大利與西班牙，雖然確診感染人數減少，但單日死亡率仍居高不下。意大利累計死亡突破一萬例。

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法新社援引官方最新統計，新冠病毒肺炎造成全球3萬人死亡，其中歐洲2萬1334例。意大利與西班牙單日分別急增960例與832例死亡病例，目前意大利確診8萬6000例，死亡人數累計一萬零23人，成為全球死於疫情人數最多的國家。意大利總理孔特計畫將4月3日屆滿的封鎖措施延長到4月中旬，並考慮將經濟刺激方案的規模增加至少一倍。意大利本月已推出一項250億歐元的刺激方案，第二輪刺激方案的金額會超過500億歐元。目前意大利正就此與歐盟協商。

西班牙確診累計7萬2000人、累計5600多人死亡。西班牙的全國緊急狀態將維持到最少下月12日。西班牙首相桑切斯周六宣布，全國暫停“非必要”經濟活動，所有非必要員工必須留在家中兩周，可以領取全數薪金，但會在疫情過後補回留家兩星期的工時。這項措施由本月30日開始直到4月9日。

英國新冠病毒肺炎死亡人數到周六突破1000人，達1019例，死亡病例單日新增260例，這是英國爆發新冠疫情以來最高單日死亡人數，比27日增加34%，累計759人死亡。

德國則有5萬6000多人確診，但死亡率遠低於英國和法國兩國。德國軍方派飛機前往意大利，將部分的意大利患者接載到德國醫院治療。