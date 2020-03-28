武漢天河機場4月8日起複飛國內航班 全國電影院突然暫停復業

根據中國民用航空局近日印發的通知顯示，自3月29日零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班；自4月8日零時起，恢復武漢天河機場國內客運航班。此外，3月27日晚間有消息指，中國國家電影局下發通知，所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。具體復業時間等國家電影局通知。

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中國民航局周五發布了《關於恢復湖北省民航航班的通知》。通知宣布，自3月29日凌晨12時開始，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班，但不包括機場往返北京的客運航班。至於天河機場國內客運航班的恢復日期，則落於4月8日凌晨12時武漢解封時刻。通知指出，因疫情防控需要，當局暫不恢復湖北省各機場國際及港澳台地區客運航班；暫不恢復湖北省各機場往返北京客運航班，包括經停航班。根據記者調查，目前南航、國航等基地航空公司已恢復4月8日武漢機場始發航班的機票銷售工作，乘客可前往各大航空公司官網購票。另就貨運航班問題，當局表示，自3月29日凌晨12時起，恢復湖北省各機場貨運航班。鼓勵貨運航空公司增開國內、國際貨運航班，鼓勵客運航空公司不載客運輸物資，做好供應鏈保通保運保供工作。

同樣就中國疫情被指受控制後的復工問題，綜合媒體報道顯示，最近一周，國內部分電影院已經開始復工，一些國內外經典電影也在重映。不過當地時間周五晚有報道指，國家電影院叫停了影院復工，已復工的也要立即暫停。從江蘇電影局傳來的消息稱，國家電影局通知：所有影院暫不復業，已復業的立即暫停營業。具體復業時間等國家電影局通知。記者在當晚第一時間從位於北京、上海、雲南等地多家影院經理處了解信息被證實屬實。一位影院工作人員表示，“今晚收到的消息，暫停復工營業。”該工作人員稱，“本來明天的票已經賣出去了，現在正在組織退票。”據了解，在停業近60天後，自3月16日開始，就有影城陸續宣布復工營業。截至3月22日，中國全國已有超500家影院復工營業。此前受復工消息影響，幸福藍海、金逸影視、橫店影視等多個院線股上漲明顯。

事實上針對疫情帶來的生存壓力，很多影院、影投公司紛紛開展了“副業”。繼春節期間，影院轉戰“線上電商”賣爆米花、可樂後，也有影院做起了賣口罩的生意。也有影管公司負責人透露稱，“其實一開始就沒有寄希望於復工，畢竟作為密集型場所，成本大，風險大。” 而從復工後上映的影片來看，近期依然是以之前放映過的電影為主，比如《戰狼2》、《流浪地球》、《狼圖騰》等。作為受到疫情衝擊最為嚴重的行業之一，原定於今年上半年上映的包括《速度與激情9》、《花木蘭》、《007：無暇赴死》等好萊塢大片也紛紛選擇撤檔，延期數月甚至一年上映。