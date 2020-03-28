法國支持意大利 馬克龍暗示不要被中俄宣傳毒害

法國總統馬克龍向遭受疫情嚴重危害的盟邦意大利表達支持，在周六齣版的意大利媒體聯合訪談中，馬克龍警告，不要被來自一些國家大規模宣揚援助意大利的描述”毒害“。不言自明，馬克龍這裡指的是中國，俄羅斯，古巴。

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“法國始終站在意大利一邊!“，馬克龍向這個至今死亡病例已超過九千的傳統友邦表示，法國元首接受四家意大利媒體聯合採訪時強調法意傳統友誼。

馬克龍直入主題，”人們說了許多有關中國和俄羅斯對意大利的援助，為什麼一句不提法國和德國早就向意大利送去二百萬隻口罩和幾十萬件保護服？“

馬克龍表示，”這些當然不夠，但是這是一個開始，我們不能自己被國際上我們的一些合作者或者競爭者毒害“。法國總統補充說，”相反，我們也應該要提醒的是，歐盟在中國爆發疫情的時候給予了中國援助，當這個國家遭受疫情侵襲最嚴重 的時候，我們向她送去了50噸的醫療物資。“

馬克龍認為，”歐盟應該感到自豪和強大，因為它具備這一切。但是歐盟應該前進的更遠，就是為了這一目標，我為旨在應對新冠病毒危機及其後果的歐盟團結預算辯護“。馬克龍還強調，“如果我們不團結，意大利、西班牙或其他國家將會合情合理的批評歐盟夥伴國：當我們在前線抵抗的時候，你們在哪裡？我不需要一個自私和分裂的歐洲”。

馬克龍為什麼要做這一番說明？這件事的背景是幾天前，中國，俄羅斯，還有古巴向意大利援助醫務人員、口罩和一些醫療物資後，三個國家分別利用本國官媒，以及國際渠道，極度誇張地渲染如何如何援助意大利的行動。

這一援助意大利的行動被北京、哈瓦那以及莫斯科當作“軟實力”，結果一時激起了針對歐盟面對歐洲大陸瘋狂蔓延的新冠疫情無法快速而大規模協調行動的批評。

法國『世界報』也發表社評指出，中國動員媒體的力量大肆宣傳對意大利的援助，但對於歐盟在中國最困難的時候給予的援助卻一字不提。歐盟主管外交和安全的代表形容中方的做法是一種“慷慨政治”，呼籲歐盟警惕，團結一致對抗獨裁。