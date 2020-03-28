特朗普簽署《台北法案》 中國國台辦：阻擋不了國家統一

針對美國總統特朗普在3月26日簽署了包括要求美國行政當局協助台灣維護外交關係等內容的《台北法案》，中國國台辦發言人朱鳳蓮於28日上午重申，“世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國；中國的國家統一是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。”

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《台北法案》是由美國國會共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）相繼於去年5月23日與10月18日領銜提出參、眾兩院版本。這項新法呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。與此同時，對於明顯增強或升級與台灣關係的國家，美方應考慮增加與其在上述領域的接觸。

此外，這一法律呼籲美國利用影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。它還鼓勵美國貿易代表辦公室（USTR）尋求機會，進一步增強美台雙邊經貿關係。據悉，《台北法案》3月4日於聯邦眾議院以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過後，11日聯邦參議院也以一致同意的方式通過，並於18日遞交白宮。該法案隨後經特朗普簽署後正式生效，成為法律。

對此，朱鳳蓮表示，中國外交部等部門已表明了我們堅決反對美方簽署“2019年台北法案”的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。她說，“世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。世界上180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交。現在美國卻簽署法案阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。”

朱鳳蓮強調，“中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。‘台獨’是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。”同樣就美方的這一舉措，中國外交部發言人耿爽曾在周五的記者會上回應稱，“我們敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，不得阻撓各國同中國發展關係，否則必將遭到中方的堅決反擊。”此外，中國全國人大外事委員會27日亦發表聲明，並提出強烈不滿和堅決反對。

台灣總統府發言人黃重諺則表示，“對於美國行政部門與國會在台灣國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的全力支持，總統府代表政府與人民表達歡迎與誠摯感謝。”他說，“美國是台灣最重要的國際合作夥伴，台灣將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，讓台灣這世界良善力量，可以有更多貢獻國際社會的空間。”