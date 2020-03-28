特朗普總統啟動《國防生產法》下令通用公司緊急生產呼吸機

美國總統特朗3月28日在弗吉尼亞州諾福克的海軍基地發表講話。

美國總統特朗普正式啟動《國防生產法》（Defense Production Act），徵用企業資源抗擊新冠病毒疫情。美聯社、《華爾街日報》等媒體報道說，特朗普27日簽署總統備忘錄，要求通用汽車“接受、履行並優先處理”聯邦政府的當務之急，生產呼吸機，拯救美國人的生命。

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美國國會1950年朝鮮戰爭爆發後通過《國防生產法》，讓總統有權以國家安全為由強制美國企業生產包含醫療用品在內的國防物資。

特朗普稍早表示，他已指示衛生與福利部動用《國防生產法》的任何權限，要求通用汽車接受、執行和優先考慮為聯邦生產呼吸器的合同。他說，政府與通用公司展開富有成效的談判，由於應對新冠病毒非常迫切，再不容許通用公司任何討價還價。

通用汽車隨後發表聲明，說它正與位於西雅圖的Ventec Life Systems公司晝夜不停合作生產呼吸機，最早可在下個月發貨，又說會按成本價供貨。通用汽車公司又承諾將在印第安納州科科莫市（Kokomo）的零件廠生產呼吸機，最快4月開始付運產品。通用汽車形容，生產線會全天候運作，按政府要求每月生產1萬部呼吸機，並期望進一步提升產量。同一時間，福特汽車公司（Ford）表示也會與醫療機構合作，下月開始生產呼吸機，供應醫院和病人。

特朗普27日傍晚在疫情說明會上表示，美國將於100天內生產10萬台呼吸機，並說希望不會需要這麼多，如有多餘將可援助其他國家。不少專家指，各地醫院合共欠缺十多萬台呼吸機。

另外，聯邦食品及藥物管理局（FDA）就改裝呼吸機發出緊急授權，批准醫療界將麻醉氣體儀器和正壓呼吸器