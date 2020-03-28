特朗普：考慮隔離紐約等三個州 阻止疫情擴大

美國成為全球新冠病毒確診最多國家，確診累計上升到超過11萬例, 接近1900人死亡，其中紐約死亡人數達571人。美國總統特朗普周六稱，考慮在疫情嚴重的紐約州實施“隔離”措施，以阻斷疫情的蔓延。另外，紐約州增建4所臨時醫院，州長預計兩三周後到疫情頂峰。

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特朗普周六在離開白宮前表示，一些人希望在紐約州實施隔離，因為這是一個“熱點”。特朗普表示，可能會在短時間內決定，是否要在紐約、新澤西及康涅狄格州的部分地區實施隔離，為期兩周，防止病毒擴散到美國其他地區。特朗普隨後又表示，有關決定不會影響被隔離的州與其他地區的貿易往來。

紐約州是美國新冠病毒疫情重災區，確診感染5萬2318例，728人死亡。

在被問到美國是否會在復活節後重回正軌，特朗普表示，大家正拭目以待。

紐約州州長安德魯·科莫周六表示，總統特朗普批准在紐約市增建4所臨時醫院，一共提供4千張病床，國防部也派出1千張病床的醫療艦“安慰號”到當地，科莫預計，疫情高峰將在未來兩到三周出現，到時可能需要14萬張病床。科莫要求藥房免費向家庭提供藥物。但他表示，沒有與特朗普討論過將紐約隔離檢疫的事宜。科莫並宣布，原定下月28日的總統初選延遲到6月23日舉行。

美國國會眾議院周五通過2萬2千億美元刺激經濟法案，總統特朗普隨即簽署完成立法程序。此前，特朗普引用國防生產法簽署法令，要求通用汽車生產呼吸機。特朗普稱，美國可在100天內生產10萬部。