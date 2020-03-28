美國官員被指推動驅逐中國駐美官媒中疑似“間諜”僱員

近日，隨着美中兩國在新冠疫情中外交摩擦的升級，無論是雙方的國營媒體還是私營媒體都受到罕見的牽連。在這一環境下，美國《紐約時報》周五引述消息人士的話報道稱，隨着中國驅逐美國三大報紙近乎所有駐華美籍記者，特朗普政府內部正在加強對於是否驅逐被指主要從事“間諜活動”的，在美中國官媒僱員的討論。

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據《紐約時報》的報道稱，該行動目前正在考慮之中，因為一些美國官員希望在一場圍繞新聞機構的新衝突中報復中國，而且雙方圍繞新冠病毒大流行的敵意使這場衝突愈演愈烈。報道指，一些美國情報官員多年來一直在推動驅逐一些中國在美官媒機構的僱員。他們認為，這些當地的中國僱員的主要工作是提交情報報告。而在本月，中方突然宣布驅逐《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華爾街日報》在華的幾乎全部美籍記者，這則給予這一派的官員一個強有力的理由。此外，作為美方此前採取對中國在美5大官媒及運營商的反制報復，中國還要求上述三家美國報社以及“美國之音”和《時代》雜誌，提供有關員工、預算、資產和其他運營細節的信息。

報道稱，美國官員認為，在美中這兩個超級大國之間日益激烈的戰略競爭中，中國的官媒是一個強有力的威脅，這不僅是因為它們能夠在世界各地發起宣傳戰，還因為這些機構也能為情報人員提供掩護。報道提到，美國國務院發言人摩根·奧爾塔格斯(Morgan Ortagus)周四曾在推特上說，“向中國共產黨彙報的宣傳機構是外國特工，而不是‘記者’。”她稱，“就連習總書記都說，他們‘必須為黨說話’。”奧爾塔格斯所指的是，中國國家主席習近平在2016年視察官方媒體機構總部時發表的講話內容。近日，奧爾塔格斯還與中國外交部發言人華春瑩在推特上展開了一場輿論導向論戰。這同時也發生在美國國務卿蓬佩奧與中國外交部發言人趙立堅和耿爽等人，近期的你來我往隔空喊話當中。

報道稱，在這種背景下，一些美國官員希望迅速採取行動打擊中國情報人員。美國反情報官員更密切地審查了中國外交官、記者、科學家和其他在美人士的工作，儘管一些批評人士譴責這是新的“紅色恐慌”。據報道顯示，2019年9月，美國曾秘密驅逐了兩名中國駐華盛頓大使館的僱員，被指與妻子開車到弗吉尼亞州一個敏感的軍事基地時被捕；而這似乎是美方30多年來首次驅逐被控從事間諜活動的中國外交官。該報道還引述熟悉相關計畫的一名情報官員的話稱，包括中國媒體常駐聯合國的員工，被指若發現從事情報工作也可能被驅逐。中國是聯合國安理會常任理事國。大多數國有機構的中國僱員都在華盛頓為大型機構工作。

報道還指，研究中國間諜活動的專家使用“非官方掩護”這個間諜術語，稱一些中國情報人員在這些機構和規模較小的官方媒體中偽裝成記者。一些美國官員曾談起要徹底關閉這些小型機構，以及任何被指充當情報工作掩護的中國機構或公司。報道稱，美方的行動對象，是美國政府認為主要從事間諜活動的人，而避免驅逐大部分扮演混合角色的人。此外，中國中央電視台的分支機構，中國環球電視網(CGTN)，正被仔細審視。有關美方官員則沒有透露在美國利用新聞媒體職業做掩護的中國情報人員的人數。但此舉一旦落實必將被北京視為是其驅逐美國三大報駐華記者行為的報復措施。值得一提的是，報道還提到，一些美方官員討論過的一個不涉及間諜的選項，是限制中國媒體在美國的覆蓋和分布範圍，無論是電視網絡還是報紙。但這就陷入了干涉美國國內新聞自由的棘手問題。

中國方面，中國外交部新聞司在周五發表的，向上述三大報出版人公開信的複信中寫道，“中美兩國社會制度不同，但這不影響記者秉持客觀、公正、真實、準確的報道原則開展工作。中國駐美媒體記者一直嚴格遵守美國當地法律法規，恪守新聞職業道德。僅僅因為中國記者來自中國共產黨領導的社會主義國家就對他們進行種種限制和刁難非常不公。中國不會因為美國某個媒體偏向民主黨或共和黨就不把它當作專業媒體看待。同樣，中國的媒體也應在美國得到應有的公平待遇。美方不應出於意識形態偏見對中國媒體進行無理打壓。這只能暴露出美方不願或不敢正視中國共產黨領導中國人民闊步向前的歷史潮流。”

中方的複信還強調，“誠如你們所意識到的，中國發展日新月異，是一座取之不竭的新聞富礦。我們歡迎客觀、公正的媒體人前來開採，但對這三家美國媒體發行人公開信中透出的傲慢與偏見，我們不接受。對不客觀、不公正的報道，中國人民不歡迎。解鈴還須繫鈴人。如果三大媒體有怨氣，你們應該去找美國政府發泄。最後，提醒《華爾街日報》：你還欠中國人民一個道歉！”