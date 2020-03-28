被指弱智 北京停止傳播新冠病毒源自美國

一位美國國務院高官稱，中國已停止通過網絡在發展中國家兜售針對美方的陰謀論，這個陰謀論是由一個中國外交部發言人之口公開發出的，他有一次發推時暗示，美國軍方利用參加武漢軍運會的機會，把新冠病毒植入了武漢。

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一個大國外交部發言人，是真的具有如此陰謀論的思維，還是借陰謀論攻擊美國？一言既出，讓許多觀察人士震驚。相信陰謀論，除了有意而為，一般被視為是智力走弱的標誌。

不過，一位負責對抗外國宣傳的美國國務院高官周五表示，中國從現在起，強調更多的是如何應對新冠疫情，以及如果向第三國提供援助。

法新社引述這位官員分析指出，通過對中國在非洲傳播的信息顯示，這位亞洲巨人似乎放棄了針對美國的詆毀，中方此前散播的陰謀論的核心意思是，新冠病毒源於美國。

上述官員對媒體還表示，美國在拉美也注意到類似的趨勢，即中方似乎拋棄了針對美國的陰謀論宣傳。

根據這位美國官員，美方的分析顯示，中方在3月13-15日發起的這場攻擊美國的陰謀論運動，非洲對這一毫無根據的說法反映很負面。

前面提到的陰謀論涉及中國外交部發言人趙立堅。這位發言人近兩周前發推稱，可能是美國軍人把新冠病毒帶入了武漢，他要求美方做出解釋。

武漢一般公認是新冠病毒的搖籃。當時這一說法出台後，一般分析懷疑中方要模糊武漢疫情爆發早期領導人隱瞞真相的責任。

這一說法當即遭到美國嚴厲駁斥，美方指這一陰謀論出自中國外交部發言人之口“可笑至極”，美方當時召見了中國駐美大使崔天凱。

出於激憤或者“正名”，隨後，美國總統特朗普乾脆把新冠病毒叫做“中國病毒”，特朗普的這一殺傷力極大的說法引起爭議，引發北京的憤怒。

但是，北京應該清楚，“中國病毒”的說法是如何誕生的，外交部發言人趙立堅的陰謀論是始作俑者。

3月22日，中國駐美大使崔天凱在接受美媒採訪時，明白無誤地表明，由外交官來揣測新冠病毒的來源是“有害的’，再批病毒源自美國是瘋狂言論。崔天凱的表態被解讀為他不贊同他的同僚趙立堅此前有關新冠病毒源自美軍的陰謀論。

當美國記者追問崔天凱是否認為趙立堅的說法有無根據，崔天凱回答說，“也許你可以去問他“。記者再問：”您問過他了嗎？您是大使。“崔天凱直接地表述：”我在這裡代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人“。

崔天凱的表態是在向美方釋出善意還是凸顯了中國內部的分歧，至少，在一些分析人士看來，很可能是中國政府要找一個台階下。