上海等地部分景點再度關閉 引發外界對中國疫情真實情況猜測

中國的新冠病毒疫情防控放鬆不久又收緊。上海一些室內景點在恢復開放18天後，包括東方明珠、金茂大廈88樓觀光廳等地周一起將再度關閉，何時恢復開放未定。另外，中國28日新增一例新冠肺炎本土病例。這名來自河南的病例是“無癥狀感染者的密切接觸者”。

廣告 繼續瀏覽後續

《中央社》綜合中國媒體報導，上海市東方明珠、金茂大廈、上海中心三大高樓觀光廳周一起臨時閉園，理由是“接到上級單位通知，為進一步加強對新冠肺炎疫情防控工作的需要，保障遊客的健康與安全”。同時，上海海洋水族館和杜莎夫人蠟像館也都暫時關閉。

上海浦東3大高樓是當地的代表性景點，原本12日才開放，且採取了嚴格的限流措施，遊客須預約和出示上海地區的健康碼“隨申碼”才能進入。儘管如此，仍突然宣布30日起臨時閉園。

類似“開了又關”的措施，中國各地近期已有多起，也引發外界對中國疫情真實情況的疑慮。 四川省25日才恢復有關電影院、酒吧、KTV、網咖等娛樂場所營業。但國家文旅部27日晚間向全國發布通知，所有復工的娛樂場所都要暫時關門。根據四川媒體紅星新聞，有顧客表示“唱到一半被告知立刻停止營業”。

另據報道，中國28日新增一例香港肺炎本土病例。據通報，這名來自河南的病例是“無癥狀感染者的密切接觸者”。 中國國家衛健委周日通報，28日共新增新冠肺炎確診45例，其中44例為境外輸入，唯一本土新增病例來自河南省。

河南衛健委公告，這名王姓女患者是漯河市圖書館清潔人員，24日出現頭痛癥狀，26日自己測量體溫發現有發燒，27日就診，28日確診為新冠病毒疾病。 王女21日曾由張姓同學駕車陪同掃墓，並一同用餐3次。而這名張姓同學和有武漢旅行史的劉姓人士同桌共餐，事後經核酸篩查，張姓同學被發現是無癥狀感染者。

據官方公布資料，中國近期疫情趨緩，但無癥狀感染者是否成為下一波疫情隱患受到重視。中國總理李克強26日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，表示要高度重視“防治無癥狀感染者”。 李克強要求中國國家衛健委組織專家，對無癥狀感染者科學防治，遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。