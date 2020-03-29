加拿大向老人及弱勢群體提供疫情資助

新冠病毒爆發令歐洲多國放棄老年人，但正遭疫情衝擊的加拿大宣布將向老人、兒童和貧窮者提供超過2億元的特別資助，總理杜魯多在3月29日的例行記者會上表示“加拿大不會放棄任何一個人”。

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杜魯多宣布在疫情大爆發期間，加拿大的無家可歸者收容機構將獲得1575億元、暴力受害者援助中心將獲得5000萬元的額外援助，另有750萬元用於幫助受疫情影響的青少年，各地基層組織也將獲得900萬元用於幫助老人，為長者提供送菜送藥上門等服務。

截止到3月29日，加拿大已有20萬5097人接受了新冠病毒感染測試，確診者達5652人，其中65%是受社區感染，35&是在國際旅行中或在返回加拿大途中被感染，7%的病人需要住院，3%是危重病人，目前死亡人數是61人。3月27日疫情最嚴重的蒙特利爾已進入緊急狀態。為阻止疫情在國內進一步擴散，加拿大宣布從3月30日中午開始在各地機場和火車站對乘客進行健康檢查，禁止疑似病人搭乘國內航班和火車。

在被問及是否需要派遣軍隊幫助應對疫情時，杜魯多表示暫時沒有動用軍隊的必要，但他呼籲加拿大的志願者團體行動起來，幫助有需要的人們共度時艱。儘管昨天傳出總理夫人索菲的病毒感染已經治癒的消息，但杜魯多本人還處於自我隔離狀態，他現在首都渥太華的住所內遠程辦公。