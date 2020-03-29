意大利確診感染病例“趨緩”死亡人數連續兩日遞減

意大利新冠病毒感染病例周日繼續小幅下降，據官方周日最新統計，新增確診感染病例24小時內減少5.6%，這已經是確診病例連續第三天呈下降趨勢。西班牙新增838人死亡，創單日新高，不少醫院“告急”。

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意大利民防局負責人波萊利周日表示，周日新增756例死亡病例，累計達1萬零779例，累計確診9萬7689例，單日新增5217例，24小時內減少5.6%，而周六和周五的降幅分別為6.9%和7.4%。

另一個積極的信息是，出現癥狀入院治療患者人數增加趨緩，日增710人，總共2萬7386人在醫院治療，其中重症患者增加50人，總計3906人。

意大利政府準備延長將於4月3日到期的“限行令”。波萊利說，目前“解禁”為時過早。據意大利媒體稱，未來的“復工”將循序漸進，在保障衛生安全的情況下，預計先從工業領域逐步開始，然後是餐飲，酒吧，政府機構和學校。

意大利鄰國西班牙，新冠死亡病例新增838例，累計達到6528例。西班牙將更強化“限行令”以防止疫情擴大。

西班牙緊急衛生中心主任西蒙周日表示，重症監護患者人數繼續攀升，多間醫院床位和診治能力告急，還有一些醫院已接近飽和。 西班牙確診病例累計達7萬8797例，一日內增加9.1%。新增838人死亡，創單日新高，累計6528例，死亡率約為百分之8.3%。有近1萬5千人康復。

西班牙首相桑切斯表示，內閣會議通過更加嚴格的“禁足令”，周一到4月9日，勞動市場的非核心人員必須留在家中，不會被削減薪金，但之後要補足工時。他要求進一步控制人口流動，減少新感染人數，避免醫療系統崩潰。