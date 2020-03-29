抗擊新冠疫情：德國科赫研究所警告人們避免接觸珍稀動物

新冠疫情在德國繼續擴大。儘管如此，有關是否應鬆動各種禁令的討論仍在繼續中。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國《商報》報道，儘管默克爾總理表示，鬆動各種措施尚為時過早，她請求人們要有耐心。但默克爾還是沒法一槌定音。即便在默克爾所在的基民盟里，也出現了多個反對聲。基民盟黨主席候選人之一、北威州州長拉雪特在《周日世界報》上寫道：說考慮走出禁令策略為時過早是錯誤的。現在是研究返回社會和公共生活的標準的時候，以便能按照透明規則作出決定。

因疫情受到沉重打擊的經濟間也期待終止經濟停滯狀況。德國工業聯合會主席坎普夫向《商報》表示，即便有監控地返回經濟正常狀況的時間還不確定，聯邦政府還是現在就應該和經濟界進行對話，以就初步步驟做好準備。

儘管默克爾的話外表上還有效，但《商報》表示，聯邦政府和各州實際上已在考慮，復活節後是否要調整措施，以逐步恢復社會和經濟生活。

根據德國羅伯特科赫研究所的統計，德國現有5萬多名已確診的新冠病毒患者。患者人數繼續呈增長趨勢。病死人數已有400人。據美國約翰遜霍普金斯大學的統計，德國現有58200名患者，病死人數為455名。

科赫研究所所長魏勒警告說，德國還在瘟疫的初始階段。醫療系統將承受更大壓力。他不排除出現病人多於帶呼吸機病床的可能。

魏勒還警告人們避免接觸珍稀動物。他說，所有病原體的百分之七十起初都是來自動物。他要求加強阻止非法動物販賣，阻止潛行貓和猴子進入德國，因為這些動物有可能成為新病原體的重要來源。專家們認為，新冠病毒首先是從蝙蝠身上傳來的。

衛生部長施潘表示，德國正在考慮一個全盤應對方案，其中包括加大病毒檢測人數，擴大急救醫療資源等。

據德國廣播電台報道，阿迪達斯在受到多方批評後表示，會向私人繼續支付店租。但Adidas大部分店鋪是從房地產經銷商和保險基金處租來的。阿迪達斯表示，這兩方都對阿迪達斯將暫停支付店租表示理解。