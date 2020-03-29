捐贈逾140國 馬雲基金會：抗疫資金全部來自馬雲個人

針對網民有關對其物資捐贈的資金來源提問，馬雲公益基金會3月28日晚發文回應稱，“疫情以來，馬雲公益基金會所有用於國內以及國外140多個國家抗疫公益事業的資金全部來自於馬雲先生的個人捐脂，沒有一分錢的社會募捐資金。”

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這封馬雲公益基金會與阿里巴巴公益基金會聯署的聲明，以“關於基金會的資金來源，我們想說的都在這裡了”為題，並稱，“最近不斷有人問馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會捐贈物資的資金來源。首先要感謝大家對公益的關心，也感謝網友的直言”。聲明稱，“我們正式說明，疫情發生以來，馬雲公益基金會所有用於國內以及國外140多個國家抗疫公益事業的資金全部來自於馬雲先生的個人捐脂，沒有一分錢的社會募捐資金。”

聲明表示，“馬雲公益基金會成立於2014年，是馬雲先生個人提供全部資金的公益基金會。基金會目前主要專註教育、企業家精神、女性領導力和環境保護。截至目前，馬雲公益基金會尚未接受任何第三方捐贈。為了讓公益更加透明、喚起更多人參與，馬雲公益基金會所有捐贈去向，都會向社會公開，因此馬雲公益基金會五年來一直在官方網站上向社會公布全部資金去向，歡迎大家的批評和監督。”

此外，阿里巴巴公益基金會也正式說明稱，“2010年阿里巴巴董事會決定，每年將集團營業額的千分之三用於公益事業。2011年，阿里巴巴公益基金會正式成立。10年來，阿里巴巴公益基金會所有公益資金均來自於此，尚未接受任何第三方捐贈，也不涉及平台客戶的捐贈資金。”

在全球疫情爆發後，馬雲向歐洲、非洲、東南亞、美國等多國提供物資援助。據中國自媒體21Tech不完全統計，馬雲基金會捐贈的口罩數量超過1760萬隻，還包括數百萬個新冠病毒試劑盒。據悉，最開始的捐贈始於3月2日，馬雲微博宣布首批對日本捐贈了100萬個口罩。這批口罩是3月1日從菜鳥嘉興倉發往日本的。其本人曾在26日通過微博表示，“善良是真正的自信。設身處地，急人所困是真正的強大。”

馬雲的這則微博寫道，“今天的世界，充滿着各種觀點，各種看法，各種雜音，所有的聲音我們都可以有不同意見，但是無論國別信仰，任何人不應該對無助民眾求生求救的呼聲冷嘲熱諷、坐看笑話。因為今天的我們同在一片着了火的森林裡，一榮未必俱榮，一毀肯定俱毀。這是一場會奪取無數人生命和健康的戰爭，人類共同面臨的是一個隱形卻兇狠的敵人。在這場災難面前，只有合作，互助，團結起來打敗它，才是唯一的出路，否則誰也沒法笑到最後。相信災情過後，世界會看到的是善良的中國人、勇敢的中國人和擔當的中國人！”

另有報道指，在此次向全球大範圍進行的捐贈活動中，馬雲此前倡導的eWTP樞紐成為了全球抗疫救援和恢復生產的關鍵通道。這也是阿里巴巴布局國際化的重要一子。2016年3月23日，馬雲及阿里集團提出了世界電子貿易平台（Electronic World Trade Platform，簡稱eWTP）倡議，呼籲順應當前數字經濟飛速發展的時代潮流，更好幫助中小微企業發展，促進全球普惠貿易和數字經濟增長，孵化互聯網時代的全球化貿易新規則。