法國軍機及高速列車運送病患“大轉院” 緩解東部醫院緊張局面

法國全國範圍內實施““限行令”接近兩周，新冠疫情依然嚴峻。周日醫院新冠病毒死亡病例新增292例，累計2606例。衛生部稱，周日又有359名患者進入重症監護室搶救。他說，如果“限行令”得以嚴格遵守 重症監護患者數目一周後有望下降。周日法航一架運送550萬隻口罩的飛機飛抵巴黎。周日法國用軍機及高速列車運送病患“大轉院”，緩解東部醫院緊張jum。

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法新社消息，據法國衛生部最新統計，目前入院治療的新冠病毒感染人數達1萬9354人，新增1734人，其中重症4632例，一日之內，重症患者增加359人。累計7132人痊癒。

薩洛蒙表示，自周末以來，入院治療患者增加10%，他們應該是政府3月17日實施“限行令”之前受到感染的人。法國總理菲利普日前宣布，法國“限行令”將延至4月15日。

薩洛蒙並強調，一日之內，有359名患者進入重症監護室，這項數字反映出疫情嚴重程度，必須密切關注。他說，這是觀察疫情嚴重程度的“重要指標”。

薩洛蒙還說，如果政府的“限行令”得以全民很好地遵守，重症監護患者數目有望在下周末之前降下來。目前重症患者中，34%年齡在60歲以上，30歲以下的重症患者有60人。

官方宣布的新冠肺炎死亡病例僅是在醫院中死亡者的數目，而實際的新冠病毒肺炎死亡人數目前尚無法統計。不過，下周起當局將在各養老院的死亡人數納入統計之中。

另外周日，法國進行疫情開始以來最大規模的病患轉院行動。當局動用軍事直升機，德國軍用飛機及醫療專用高速列車將東部醫院病患轉移到西南部或德國醫院治療，以緩解東部疫情嚴重地區醫院的緊張局面。薩洛蒙說，轉院患者總共有250名。

據法新社消息，在法國政府宣布將大批從中國訂購醫用口罩後，法航一架運送為數550萬隻口罩的飛機，周日下午抵達巴黎戴高樂機場。這架法航運輸機是從上海起飛，載有100頓醫療物資，其中包括550萬隻醫用口罩。