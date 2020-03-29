深圳：全面開放公共場所 口岸通關異常情況不實

深圳市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室於3月29日凌晨發布了《關於進一步調整疫情防控措施的通告》，宣布調整當地的十條疫情防控措施。其中包括，要求從深圳口岸入境者自費集中隔離、各類公共場所全面開放、小區放寬出入管制等。另就近日網絡上流傳的深圳口岸被入境人員“擠爆了”的消息，當地政府28日發布聲明稱，與深圳各口岸實際運行情況嚴重不符。

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聲明稱，“我市本地疫情基本平息，全市各區均為低風險地區。但隨着全球疫情的大流行，境外輸入風險防範壓力極大，做好疫情‘外防輸入、內防反彈’仍是當前工作重心。” 通告稱，要嚴防境外疫情輸入，落實各項措施，從深圳口岸入境的所有人員，不分目的地，實施全覆蓋核酸檢測、全自費集中隔離。符合豁免隔離或居家隔離條件的，按相關規定執行。據了解，儘管通告並未列明入境人員自費集中隔離的時長。但廣東省政府3月26日就曾發布規定指出，所有經廣東口岸入境人士，需集中隔離兩周，期間食宿費用自理。

此外，這一通告還指出，加強清明期間防控。暫停清明期間守靈、告別、集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等聚集活動，暫停現場祭掃，關閉墓園、骨灰樓。避免各類聚餐聚集活動。通告指出，全面推進企事業單位復工復產復業，商場、大型連鎖超市、餐館、娛樂場所、圖書館等各類公共場所全面開放。儘可能增加小區（含城中村）出入口，小區外來人員經“亮碼”和測溫後，可正常出入。暫時保留公交、地鐵搭乘人員實名制認證制度。

值得一提的是，近日微信等中國社交媒體上有公眾號傳播的“深圳通關人數眾多、出現人員擁擠......”，深圳各口岸通關“異常”的圖片、視頻，很多人冠之以“深圳口岸”的標籤，甚至讓這一話題登上了微博熱搜。對此，深圳市人民政府口岸辦公室3月28日發表聲明稱，近日，網絡及微信朋友圈出現關於口岸通關“異常”的圖片、視頻等信息，極少數人不負責任地將其冠以“深圳口岸”標題流傳。經核查，上述標稱“深圳口岸”的圖片、視頻等信息與深圳各口岸實際運行情況嚴重不符。自新冠肺炎疫情防控工作開展以來，深圳各口岸現場組織有序，運行平穩，通關順暢。