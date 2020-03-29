白宮衛生顧問擔心新冠病毒可能在美國造成20萬人死亡

美國總統特朗普在白宮每日就新冠病毒發布通報，3月27日，正在做通報的是白宮高級衛生顧問安東尼.福奇。

美國著名免疫學家，美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼·福奇周日警告，根據一項最新評估，新冠病毒有可能在美國造成10萬到20萬人死亡。不過，他同時呼籲應對這一新的預估模型抱持謹慎態度。

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福奇同時是白宮高級衛生顧問，經常出席特朗普總統主持的新冠疫情每日通報會，他差不多每天都要在電視上向美國人解釋新冠疫情在美國傳播的情況，聽眾很多。星期日，他在美國電視台CNN採訪時提出了上述數字。他同時表示，感染新冠病毒的美國人有可能達到數百萬人。

福奇提出的死亡數字和可能感染病毒的數字大得嚇人，但他提醒觀眾說，所有預測都是建立在某種模式之上，因此要謹慎對待。“他們會提出最壞的和最好的假設，可能現實居於兩者之間。”弗契還補充說，根據他與其他醫生合作的經驗，他從來沒有看到過最壞的預估變成現實。“他們總是過高地估計”。

根據霍普金斯大學最新統計，美國近125000人感染了新冠病毒，這是全球的最高紀錄。

自星期三以來，美國死於病毒的患者差不多增加一倍，達到2191人。此前經歷了差不多一個月時間，死亡人數才破千。

華盛頓大學的醫學家的預估認為，峰值將於四月中旬出現，如果按照目前的軌跡發展，從六月份開始，死亡人數將停留在八萬人左右。

根據這所大學的模型推測，死於新冠疫情的美國人最少為38000，最多162000人。

可以作為參照的是，2018-2019肆虐的禽流感，共在美國共造成34000人死亡。