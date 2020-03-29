美國科學家是否說過武漢絕不是新冠病毒源頭

中國外交部發言人趙立堅挑起的陰謀論風波似乎告一段落，官媒央視網3月29日的一篇關於新冠病毒源頭的報道又被網友揭發:借美國科學家之口“編造假新聞”。

廣告 繼續瀏覽後續

央視這篇報道題目很醒目，『美國科學家：武漢絕不是新冠病毒源頭』 ，文章引述美國杜蘭大學醫學院教授羅伯特.加里 (Robert Garry) 接受美國廣播公司採訪時說：“我們的分析以及其他一些分析都指向了比那更早的源頭。武漢那裡肯定有一些病例，但絕不是該病毒的源頭”。

但不少網友對比原文，發現這段引述有意用“武漢”替換了加里所指的“海鮮市場”。原文說：“很多人認為病毒來自武漢海鮮市場，但這是一個錯誤觀念，分析都指向了更早起源，那裡 (海鮮市場) 有一些病例，但絕不是該病毒源頭。”央視在翻譯原話時把句子中“海鮮市場”直接變成“武漢”，因此有了“武漢絕不是新冠病毒源頭”一說。

加里教授說的是，武漢那個海鮮市場不是新冠病毒的源頭，並沒有說武漢不是新冠病毒的源頭。

關於新冠病毒的源頭，自從中國防疫專家鍾南山一句新冠病毒爆發在中國，但源頭不一定在中國後變成一個非常敏感的話題，中國官媒被指利用這一說法，發起了“甩鍋”攻勢。不過，中國另外一個在對抗新冠疫情中表現突出備受矚目的專家張文宏關於病源和零號病人有過很清晰的表述。他對『中國日報』表示，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。在『中國新聞周刊』記者就新冠肺炎病毒並非起源於中國提問時他直言：這是一個非常敏感的問題，一定要有確切的證據，病毒來自哪裡，首先要看它出現的時間點，要追究時間段先後，第二要找出它在進化樹上的位置。他的課題組對上海的病毒株做了全基因組的測序，結論跟世衛組織一樣，上海的病例是從武漢傳過來的，“所以這次在中國大地上，流行的就是這一株”。

圍繞新冠病毒起源的陰謀論更是風行，但是自從中國外交部發言人趙立堅暗示是在武漢參加軍運會的美國軍人帶入新冠病毒後，新冠病毒陰謀論被官方化，美方翌日召見中國駐美國大使崔天凱抗議，特朗普總統隨後乾脆把新冠病毒稱之為“中國病毒”，引發中國的憤怒。

不過，崔天凱大使3月22日接受美國媒體採訪時，明白無誤地表明，由外交官來揣測新冠病毒的來源是“有害的’，再批病毒源自美國是瘋狂言論。崔天凱的表態被解讀為他不贊同比他級別低的同僚趙立堅此前有關新冠病毒源自美軍的陰謀論。

趙立堅有關美國軍方把新冠病毒植入武漢引發的風波似乎平息了下去。3月27日，一位美國國務院高官稱，中國已停止通過網絡在發展中國家兜售針對美方的陰謀論。