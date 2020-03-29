調查顯示：在華美國企業對‘復工’後前景悲觀

在華美國商會3月中旬就新冠肺炎疫情對美國在中國企業的影響發布調研報告，顯示超過一半的企業預計收入將大幅下降，對接下來的經濟發展持悲觀態度。但受訪會員企業仍然對中國政府繼續加大改革開放的前景則感到樂觀。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲報道，這次中國美國商會開展的調查共有119家會員企業代表參與，於3月14日至18日進行。受訪者來自各行各業的大、中、小企業，其中很多擁有全球業務，部分企業在新冠肺炎疫情的重點區域湖北省以及周邊省市均有運營。

新冠病毒疫情爆發後，在中國的企業因為停工、封城等防疫措施而遭受嚴重衝擊。3月份相繼開始的‘復工’潮是否使得在華美國企業有所樂觀呢？

調查顯示：近7成的在華美企受訪會員承認自己面臨中國國內商務出行中斷的困難；半數遭遇營收大幅下滑；39%的公司表示市場需求量持續走低。因此，有60%的受訪公司認為，如果8月底前無法恢復正常運營，今年的總營收將減少10%至50%或者更多。消費品行業及資源和工業行業對2020年市場增長的態度最為悲觀。

雖然營收前景不理想，但4成受訪企業表示將維持原有的投資水平。這一比例較上月調查數據上升了17個百分點。不過，也有超過1/4的受訪技術企業和近1/3的服務業企業計畫下調在中國的業務投資力度。

不過，清華大學經濟管理學院金融系副教授何平預計：4月底中國將基本恢復較為正常的經濟活動。“製造業已經復工80%至90%了。到4月底的時候，包括餐飲、家政、旅遊等服務行業也都會恢復到80%至90%。”