費加羅報：中國如何利用病毒反攻？

武漢到4月3日就要完全解封了，這是武漢一條街道上豎立的毛澤東雕像。

法國輿論最近談論中國“口罩外交”的不少，『費加羅報』周六有一篇題為“中國是怎麼利用病毒發起反攻的？”的評論，文章開門見山：兩個半月被指責耽誤時機的中國似乎戰勝了新冠病毒，批評北京的歐盟現在成了疫情中心，結果，現在是中央帝國吹噓“中國方式”，發動了一場全球性的反攻，目標主要對準華盛頓。

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意大利死亡病例遠遠超過中國的3270例，但費加羅報認為，關於這一數字還是要十分當心，因為難以驗證。顯然，以14億人之國，這是一個很小的數字。應該說北京在第一時間隱瞞疫情規模，懲罰吹哨人，第一例出現在12月，習近平一直等到1月20日才表態，耽誤了時機，但最終不惜動用所有手段控制疫情。

從那個時候起，武漢和湖北被完全封鎖起來，採用的辦法應該說只有獨裁體制可以做得到，到處驅趕500萬赴外地過春節未歸的武漢人，搜尋他們的足跡，予以絕對的隔離。徵用旅店，學校，體操館做“方艙醫院”，兩月內完全禁止居民出行，戴紅袖章的街道居委會成員上門發放商品等等。

嚴酷的措施在八周後結出了果實，3月20日，中國政府驕傲地宣布，已經不存在任何本土確診病例，所有呈陽性的都來自外國，這裡指的或者是中國僑民或者是西方人。這一點被官方宣傳到了極點。

費加羅報指出，事實上，從鴉片戰爭以及義和團運動以來，仇外，在中央帝國永遠是有利可圖的。從毛那裡繼承的反殖民主義加重了仇外心理，對“大鼻子”白人的抨擊誰當政對誰都很有利。如此，十幾名美國記者等着被驅逐，特朗普居然有膽量把新冠病毒說成是“中國病毒”。具有諷刺意味的是，這個用穿山甲和蝙蝠做菜的國家今天自許監視所有在中國機場着陸的外人，他們一到，立即被居委會護送至“隔離營”，在那裡隔離14天。

大家知道，中國人不喜歡丟面子。同樣，習近平要洗刷疫情初期猶豫不決帶來的恥辱，他決定發起反攻。這就是要向全世界顯示“中國方式”是最優秀的! 他們選擇了“口罩外交”這一戰略，幫助友國，把特朗普狠狠甩在後面。“一帶一路”合作國，還“照着中國那樣”全境封城的意大利，就成了北京的首選。北京向意大利運去30噸醫療物資以及兩個醫療隊，這絕不是一個意外。法國兩個月前幫助過中國，也應該收到200萬隻口罩。北京當局已經給企業下令，全力生產口罩，運向60幾個“友國”，產量從日產一千萬增加到一億兩千萬。

費加羅報認為，反攻僅僅是開始，中國經濟已經排好隊，迎戰後新冠病毒時期的到來。