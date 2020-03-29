鍾南山：推斷中國無大量無癥狀感染者 國家衛健委：本土疫情傳播基本阻擋

中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒3月29日，在國務院聯防聯控機制舉行的新聞發布會上表示，28日，現有確診病例降至3000例以下，本土疫情傳播已基本阻斷。此外，中國工程院院士鍾南山最新就中國國內“無癥狀感染者”情況問題回應稱，經判斷，中國還沒有大量的“無癥狀感染者”。

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米鋒介紹稱，28日，現有確診病例降至3000例以下，本土疫情傳播已基本阻斷。累計報告境外輸入確診病例693例，來自42個國家，其中數量較多的7個國家佔總數的83.4%，引起新一輪傳播擴散的可能性依然較大。當前，要繼續防範本土病例零星散發和境外輸入病例傳播的雙重風險，及時發現、快速處置，精準防控。根據國家衛健委公布的數據顯示，3月28日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例(河南1例)；新增死亡病例5例(湖北5例)；新增疑似病例28例，其中境外輸入病例27例，本土病例1例(甘肅1例)。

國家衛健委指出，截至3月28日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2691例(其中重症病例742例)，累計治癒出院病例75448例，累計死亡病例3300例，累計報告確診病例81439例，現有疑似病例174例。累計追蹤到密切接觸者701884人，尚在醫學觀察的密切接觸者18581人。另據《人民日報》等官媒報道，鍾南山近日接受採訪時表示，關於中國國內“無癥狀感染者”的情況，目前了解得很有限：“既沒有具體數字，也未有詳盡研究”。他稱，“但是根據已知的事實，也可以做出一些推斷。比如：一般來說，‘無癥狀感染者’對與其密切接觸的人的傳染率很高，但是中國近期新冠肺炎新確診病例數不僅沒有上升，反而在不斷下降，這可以說明：中國還沒有大量的‘無癥狀感染者’。”

同樣就“無癥狀感染者”問題，英國《金融時報》27日發表了題為“隱藏感染挑戰中國對新冠病毒受到控制斷言”的文章。文章引述當地醫護人員和疾病專家的話透露，“武漢市的情況並不如官方公布般理想，並指當局為控制確診數字，有病例懷疑未被通報，亦有大批‘無癥狀感染者’的病例不計算為確診個案”。香港《南華早報》22日亦曾引述所謂“中國官方機密數據”報道稱，“在 2 月底有近 4.3 萬宗無癥狀陽性個案未被列為確診（統計）。”

大陸媒體財新傳媒另在23日發表了題為“每天仍檢出多例無癥狀感染者 援鄂疾控工作隊暫緩撤離”的報道。報道引述中國疾控中心一位知情人的話稱，疾控部門隊伍暫緩撤退，是國家層面“對武漢、湖北情況暫時不放心”，讓防疫隊停留幾日，保持戒備。其中較令人擔心的是“無癥狀新冠病毒感染者”的情況。如果確診病例零增長勢頭能夠保持並穩定下來，下一步疾控隊伍才能回撤。此外，援鄂疾控隊伍還對湖北當地基層疾控人員進行培訓。報道中，中疾控有關專家透露稱，“現在每天還能檢出幾例或十幾例無癥狀陽性者，還不能判斷武漢的傳播是否徹底阻斷”。

另據香港01在29日報道，關於新冠病毒“無癥狀感染者”的傳染力，中國研究人員一項最新研究結果顯示，具癥狀的確診病例的密切接觸者傳染率為6.3%，“無癥狀感染者”的密切接觸者傳染率為4.11% 。研究者認為，兩者的傳染率差異無統計學上的意義，即兩者的傳染率並未有明顯差異。最新研究題為《寧波市新型冠狀病毒肺炎密切接觸者感染流行病學特徵分析》，由寧波市疾病預防控制中心傳染病防制所陳奕等人發表於《中華流行病學雜誌》上。