Twitter拒絕刪除中共散播假消息賬戶因“公眾人物”言論可豁免

最近美國社交網站推特（Twitter）出現大量為中共散播假消息的虛假賬戶，其中有盜用他人名義者，也有身份存疑者，其中根據自由亞洲電台報道，其台徽台標也被一個所謂“自由安徽電台”所盜用，但根據美國外交政策報道，推特的發言人拒絕刪除有些散播假消息的賬戶，因為公司的政策對“公眾人物”的言論有較為寬鬆的豁免，儘管美國有參眾院議員要求推特取消這些發布敵對美國政治宣傳的賬戶。

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雖然推特被中國封殺，一般人民需要翻牆才可以登上網站發表評論，但包括外交部發言人華春瑩和趙立堅等官員，卻恃着特權在這個美國企業擁有的社交網站，發表敵視和虛假的反美言論。趙立堅的“美國軍人將病毒帶進武漢，要求美國解釋和道歉”的言論，就出現在他的賬戶。不但如此，最近推特還冒起一大批虛假和盜用他人名義的賬戶，充當北京宣傳喉舌。

據報道，就在這個月註冊而身份存疑的賬戶，包括了“自由東北電台”、“自由徐州電台”和“自由安徽電台”，其中兩個賬號盜用了“自由亞洲電台”的台標，另一個賬號替換了台標中的一個字母。這些冒牌賬號發布的大部分推文，大多是為了提升中國政府的形象或貶低其他大國的形象。

美國新聞調查機構ProPublica的記者就注意到了這些現象。這家機構周四發布長篇報道，剖析了中國政府是如何利用推特開展大外宣工作的。而值得注意的是，推特網站在中國被屏蔽。

根據外交政策報道，美國兩名共和黨國會議員，參議院的薩斯（Ben Sasse）和眾議院的加拉格（Mike Gallagher）上周五在一封致給推特執行長多塞（Jack Dorsey）的公開信，要求他立即封殺中共官員的推特賬戶，因為中共“正在發動一場浩大的政治宣傳，改寫新冠狀病毒的歷史，為中共向其人民所撒下的謊言進行美化”。

兩名國會議員還說，中國的外交官還在推特撒謊稱中國政府對疫情完全透明，給予世界充裕時間抗疫，這其實是一個已被拆穿的謊言。

但到了這個星期一，推特一名發言人告訴國會山莊刊物The Hill，中共散播有關病毒的謊言，並沒有違反推特的政策，因為公司一向對公眾人物的言論採取較為寬鬆的豁免。推特的官方網站還說：“目前，公眾人物對當下的政治議題，或者外交上就經濟和軍事議題的針鋒相對，一般都不違反推特的規條。”

外交政策的報道指出，其實兩名國會議員最有力的論據，就是他們質疑推特的邏輯根本就不能自圓其說，“為什麼推特容許一個禁止本國人民使用推特的政府官員使用推特？”