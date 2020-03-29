WHO 官員受訪提台灣“直接斷線”台外長：對抗疫情應讓政治靠邊

香港電台英文台周六上線的節目《脈搏》“The Pulse”中，一名女記者視頻採訪世界衛生組織（WHO）助理總幹事布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward），記者詢問世衛組織是否會重新考慮台灣的成員資格時，艾爾沃德停頓了幾秒後稱，“聽不見問題”，隨後雙方連線突然中斷。重新接通視頻後，記者再提及台灣，艾爾沃德則稱讚中國防疫做得很好。對此，台灣外交部周日在推特上引述吳釗燮外長的話說，“哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？”他籲對稱，“抗疫情時WHO應把政治放一邊。”

廣告 繼續瀏覽後續

根據網絡流傳的採訪視頻顯示，加拿大籍的艾爾沃德在接受香港電台記者視頻訪問時，後者問到，“世衛是否會重新考慮台灣的會籍問題？”隨後，艾爾沃德眉頭皺了一下，毫不作聲，數秒後回應稱，“抱歉，我聽不到你的聲音。”當記者說，“讓我重問這個問題”時，艾爾沃德馬上回應，要主持人跳過問下一題，當主持人再次強調“我對台灣的情況真的很好奇”時，雙方的連線突然中斷，疑似艾爾沃德方將視頻掛斷。之後記者決定再度跟艾爾沃德連線，希望他能就台灣防疫的表現做出一些評論時，對此，艾爾沃德則回答稱，“我們已經說過中國情況了，而且就像你知道的，當你觀察所有中國不同地區時，他們真的做的很好！”接着就草草結束訪問。

這一相關視頻經互聯網流傳後引髮網民熱議，有網民表示支持艾爾沃德反對探討“台獨”敏感話題，強調“‘以疫謀獨’，依舊是死路一條。”但也有網民認為，這一片段進一步質疑世衛組織在處理此次疫情中“講政治超過其機構職責和專業良知”。中國官媒央視在相關報道中批評涉事女記者“居心叵測顯而易見”，更指這次新冠肺炎疫情，令到台灣民進黨政府“撈到了救命稻草”，嘗試“以疫謀獨”。

據悉，艾爾沃德此前曾於今年2月率領世衛組織專家小組前往中國了解新冠疫情狀況，並在隨後的記者會上表示，中國的（防疫隔離）事實證明成功，他想對武漢人說“全世界都欠你們”。艾爾沃德還在2月25日於日內瓦召開的記者會上感嘆稱，“我想總會有人說，中國這也沒有，那也沒有。”他說，“但如果我感染了，我希望在中國治療。”

艾爾沃德當時對媒體說，他考察過中國的醫院，對中國投入之巨大印象深刻。“我問他們有多少台呼吸機？他們說50、60台。然後我又問，有多少ECMO（移動心肺儀器）？他們說5台。”艾爾沃德驚嘆，“5台？一家醫院？”他評價稱，“中國知道如何讓新冠患者康復，他們下定了決心，投入也非常巨大。”艾爾沃德說，“這並非全世界都能做到的。”

當地時間29日中午，吳釗燮通過推特評價稱，“哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？”並強調，“在對抗全球大流行疫情的時刻，WHO應該把政治放一邊”。他稱，“現在有來自40多個國家、超過450篇的國際媒體報導，高度肯定台灣對抗新冠肺炎的作為；這些報導都沒有將台灣當成中國的一部分，台灣可以提供幫助。”