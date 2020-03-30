世衛罕有回應艾爾沃德避談台灣問題評論稱難洗世衛親華形象

世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）日前接受香港電台的視像訪問時避談台灣問題，引發熱議，世衛罕有回應，指台灣能否成為世衛成員國，取決於世衛成員國，不是世衛的職員。時事評論員吳志森表示，世衛親華之嚴重程度，令很多國家嗤之以鼻，認為它已喪失公信力。

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港台英文台時事節目「脈搏」(The Pulse)上周六(28日)播放記者與艾爾沃德的視像訪問，艾爾沃德在訪問中連台灣一詞也不提的情況在中港台三地引發爭議後，世衛昨(29日)特別就此發表聲明。聲明首先回應台灣的成員國資格由其他成員國決定，但強調世衛與所有衛生當局合作抵抗俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒，包括台灣，並肯定台灣的感染率低，又指世衛會從所有地區，包括台灣衛生機構學習和分享抗疫的最佳做法。聲明又細數世衛與台灣在抗疫上的合作，但只有三項，包括有台灣專家參與世衛舉辦的相關論壇。

台灣以中華民國名義在聯合國及其屬下的世衛組織席位在上世紀七十年代被中國取代後，台灣便失去世衛組織的席位，甚至連觀察員身分也因「中國因素」而被多番阻攔，疫情爆發後，加拿大和日本等國呼籲世衛重新接納台灣為會員國。當港台記者在視像訪問中問及世衛應否恢復台灣的成員資格時，艾爾沃德先是表示聽不到問題，追問時則出現線路中斷。港台其後再接通視訊時，要求艾爾沃德評價台灣的抗疫工作，但對方只是說已談過中國整體及各地的抗疫表現，接着便結束訪問。其間，沒有提過台灣一詞。

訪問播出後，引起不少港人評論世衛和艾爾沃德的親華表現，中國央視更發表署名文章，指世衛已多次表明，只有主權國家才可加入聯合國專門機構，台灣沒有資格加入或提出申請，但有人以各種方式「碰瓷」，該記者也是如此。文章質疑記者居心叵測，欲藉此「“以疫謀獨”，此路不通！」

文章猛批記者表現，但資深傳媒人區家麟博士29日在網媒上讚揚記者提問內容和態度得當，而世衛的表現則「鬧出國際大笑話」，指答問反映艾爾沃德和世衛「禁忌中毒甚深，深諳中國官場紅線，自我審查，不敢越雷池半步；只是太過謹慎，自亂陣腳，露出了狗狗尾巴。」

另一資深傳媒人吳志森亦在其評論節目上批評艾爾沃德和世衛，他表示，「世衛上上下下那種親華的嚴重程度已被世界上很多國家嗤之以鼻，覺得它已喪失公信力。」他質問世衛讚揚中國抗疫，但近日不少傳媒均指出中國通報疫情數字有造假之嫌；他又舉身兼日本日本副首相和財務大臣一職的麻生太郎為例指出，麻生太郎質疑世界衛生組織(WHO)應否改名為中國衛生組織(CHO)，又指世衛總幹事譚德塞的前任(即香港前衛生署長陳馮富珍)已令世衛內部怨聲載道，而譚德塞更被公眾聯署要求撤換。

在美國聯署網站「change.org」上要求譚德塞辭職的聯署，到今早已獲超過66萬人支持。發起人大須賀葉(Osuka Yip)今天中午前亦批評艾爾沃德，指他躲閃問題。