世衛：新冠病毒氣溶膠傳播科學發現需審慎解讀

世界衛生組織表示，根據當前證據，新冠病毒可以通過呼吸道飛沫和接觸在人與人之間傳播，但對有關氣溶膠傳播的科學發現還需審慎解讀。

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世衛稱，空氣傳播與飛沫傳播不同，是指飛沫內存在微生物通過空氣傳播。這種傳播途徑由於較大的飛沫蒸發所致，也可能存在於空氣顆粒物中。它們可能會長時間在空中停留，並在一米以上的距離內傳播。

在新型冠狀病毒疫情中，一些特定的情況和環境會產生氣溶膠，造成病毒通過空氣傳播，例如氣管插管等，但在對中國的7萬5465例新冠病例進行分析時，未報告空氣傳播。

對於一些科學出版物提供關於是否可以在空中檢測到2019冠狀病毒的初步證據，因此可能涉及到病毒的空氣傳播問題，世衛表示，這些初步發現“需要仔細解讀”，世衛稱，“環境樣本中檢測到的病毒核酸也並不一定意味着空氣中存在可傳播的活性病毒”。

不過，世衛仍繼續強調，“為患者照顧者提供預防飛沫和接觸傳播的措施，並在氣溶膠產生的環境和情況下提供預防空氣傳播的措施”，建議“在包括照料患者在內的任何情況下都採取措施預防空氣傳播，並在N95等防護面具短缺的情況下使用醫用口罩”。

最後，世衛組織繼續強調，最重要的是要經常清潔手部、注意與呼吸道有關的禮儀、對環境進行清潔和消毒以及保持身體距離，並在沒有防護裝備的情況下避免與發燒或出現呼吸道癥狀的人密切接觸。