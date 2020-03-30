中國工信部：全國中小企業復工率已達76% 疫情對工業經濟影響可控

中國工業和信息化部副部長辛國斌3月30日，在國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會上介紹稱，截至3月28日，全國規模以上工業企業平均開工率為98.6%，人員平均復崗率為89.9%，中小企業復工率已達到76%，3月份以來日均升幅在1個百分點左右。開工步伐明顯加快，全國工業基本面初步實現穩定。

廣告 繼續瀏覽後續

辛國斌介紹稱，有序推動製造業復工復產，事關經濟社會穩定。工信部按照“以大帶小、上下聯動、內外互動”的思路，全力推動製造業產業鏈協同復工復產。他說，3月份工業經濟運行情況明顯好於前兩個月，一些行業產能利用率穩步回升。國家電網旬日均發電量降幅比2月下旬收窄5.6個百分點，防控相關行業生產強勁增長，部分高技術產品逆勢增長，新產業新業態保持快速發展態勢。他說，總體來看，我國具備龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的內需市場、充足的政策空間和顯著的制度優勢，面對疫情衝擊，我國工業經濟展現出了強大韌性與活力。

辛國斌表示，在央行、銀保監會及相關金融機構支持下，3000億支持重點疫情防控企業的專項再貸款已累計向5000多家企業發放了2000多億元，企業實際承擔利率只有1.27%左右。5000億元支農支小再貸款、再貼現額度已累計發放了2000多億元，貸款利率低於4.55%。加大清理政府部門和國有大型企業拖欠民營企業、中小企業賬款的工作力度，1-2月份已清理拖欠民營和中小企業賬款181億元。他還稱，我國將通過汽車、電子等重點產業鏈的固鏈強鏈，保障在全球產業鏈中有重要影響的企業和關鍵環節產品的生產供應，提升全球產業鏈供應鏈的穩定性，支持企業加大國際市場急需的原料藥、生活必需品、疫情防控物資的生產供應，堅定不移擴大開放、推進經濟全球化，為世界經濟穩定作出貢獻。

辛國斌表示，國際疫情蔓延擴展，勢必對中國產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的衝擊影響。據海關統計，今年前兩個月，中國貨物貿易進出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。隨着國際疫情進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化，對此要密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。辛國斌稱，總體看，疫情對中國工業經濟的影響是階段性的，是可控的，不會改變我們國家持續向好的基本趨勢。

民間方面，3月25日，中國美國商會發布的最新一期“新型冠狀病毒肺炎疫情對會員企業影響”快速問卷調查結果顯示，在中國的受訪美國公司對他們從疫情中反彈的速度越來越悲觀，目前正常工作水平只恢復不到四分之一。不過近二分之一會員企業預計將在一個月內恢復正常運營，許多在華美國公司表示將維持原有投資水平。在接受調查的119家美國公司中，有一半表示“收入大幅下降”，有一半以上表示，如果無法在4月底之前恢復正常工作水平，他們預計今年來自中國的收入將下降。

在接受商會調查的公司中，只有22％的公司表示它們已恢復正常，而四分之一的公司預計將在4月底之前恢復正常。另有22％的公司表示，他們預計整個夏季還會有更多的延誤。對此，中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）介紹稱，“從我們的上一次調查開始，新型冠狀病毒肺炎疫情已經演變為全球性大流行。接近一半的會員表示病毒在世界範圍的傳播會對他們在中國的運營產生中等乃至嚴重的影響。但是，也並不是所有想法都這麼悲觀。”他說，“我們的會員企業還在持續與疫情發展帶來的挑戰做鬥爭，近期的國際形勢也引發了新的擔憂。”