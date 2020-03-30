中疾控主任高福受訪權威期刊：當時沒人能預言病毒會大流行

中國國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心主任高福近日通過國際學界權威期刊美國《科學》雜誌的採訪，就各界所關心的諸如，新冠病毒是否起源於華南海鮮市場？中國分享病毒數據是否及時？為何中國流行病學家早期難以看出“人傳人”？等爭議加以回應。高福表示，前期因無詳細流行病學數據，所以無法判定人傳人。他還說，“當時沒人能預言病毒會大流行。”

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據財新網報道，59歲的高福專長於研究包膜病毒，它們如何進入細胞以及在物種之間移動，2013年當選中國科學院院士。他本科畢業於山西農業大學獸醫專業，畢業後進入北京農業大學就讀研究生；1986年碩士畢業後留校任教；1991年前往英國牛津大學攻讀生物化學博士，畢業後並在加拿大卡爾加里大學、英國牛津大學，美國哈佛醫學院從事博士後研究工作、研究員，專門研究免疫學和病毒學。

報道指出，今年1月新冠疫情在湖北武漢暴發後，高福和他所在的中國疾控中心曾深陷輿論漩渦。1月29日，中國疾控中心在《新英格蘭醫學雜誌（NEJM）》網站上發表回溯性研究，展示了425名感染者流行病學情況，因數據與官方通報多項不一致，中國疾控中心一度遭受“人傳人知情而不報”的指責。論文風波後，高福鮮少在國內媒體上直接露面。此次採訪，《科學》動用短信、語音郵件和電話等多種渠道溝通，並於3月27日刊登。

在這篇題為 “不戴口罩防新冠病毒是個大錯誤，中國頂級科學家說”的訪談中，高福提出，前期之所以無法判定“人傳人”，是因為 “尚無詳細的流行病學數據”。他解釋稱，從一開始，人類就面臨著一種非常瘋狂和隱蔽的病毒。他說，在意大利、歐洲其他地方和美國也是如此，科學家們從一開始就認為：好吧，這只是一種病毒。2020年1月，中國疾控中心對新型冠狀病毒的首次分離，確定該病毒是引起武漢出現的肺炎疫情的病原體。而這一進展最早並非由中國科學家披露。1月8日，《華爾街日報》發布一則消息稱，中國研究者發現新的冠狀病毒。

幾小時後，病原檢測結果初步評估專家組組長、中國工程院院士徐建國接受新華社採訪證實這一發現，並稱病毒的全基因組序列也已在1月7日獲得。針對為什麼不是中國官方科學家率先報告新冠狀病毒的出現？的提問，高福回答稱，“這是來自《華爾街日報》一個很好的猜測”。他並未就問題本身給予正面答覆，並稱《華爾街日報》刊登文章與官方分享病毒信息只有幾個小時差，不超過一天。對於事發時間順序，報道介紹稱，1月9日，在《科學》官網的一篇報道中，多位科學家呼籲，希望儘快獲知更多有關此次肺炎流行病學和病理學的信息、查明確切動物感染源。

1月11日上午，悉尼大學的進化生物學家愛德華·霍爾姆斯（Edward Holmes）代表上海市（復旦大學附屬）公共衛生臨床中心兼職教授張永振在virologic.org上披露新冠病毒的“初始”序列。這一序列最早測出的時間是1月5日，並立即上報，同時上傳至NCBI GenBank數據庫，為保證準確，後續還進行過修正。該數據庫是由美國國立生物技術信息中心（NCBI）建立並維護的公共綜合性序列數據庫，研究者可以從中查找已知的基因序列進行分析。1月11日當晚，國家衛健委宣布中國將與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列信息。第二天，另外5個來自不同患者的病毒基因組序列由國家衛健委領導小組在全球共享流感病毒數據庫GISAID發布，序列來自中科院武漢病毒所、醫科院、中國疾控中心。

隨後，世衛組織在1月12日的聲明中表示收到基因序列，並稱“對正在進行的調查的質量和在武漢實施的應對措施以及定期共享信息的承諾感到放心。”據悉，目前全球公開的新冠病毒序列大約有200個。訪談中，對於早期病毒數據公布不及時的質疑，高福本人予以否認，並稱“我們已經及時與科學同行共享信息，但這涉及公共衛生，我們必須等待政策制定者公開宣布”。他提到，不希望引起恐慌，當時沒有人能預言這種病毒會引起大流行。

此外，談及武漢的華南海鮮市場是否為病毒最初來源，高福認為存在兩種可能性，即市場可能是最初起源，也可能是病毒擴散開來的地方。他表示，正在努力了解病毒起源，現在“沒有確鑿的證據表明11月出現了疫情”。醫學期刊《柳葉刀》1月曾發文披露金銀潭醫院收治的前41例病例情況，研究圖表顯示，前四名感染者中有三人沒有華南海鮮市場暴露史，這為一直被認為是疫源地的華南海鮮市場打上問號。

訪談中，針對中國境外新冠疫情的快速蔓延，高福建議，遠離社交是控制任何傳染病（尤其是呼吸道感染）的基本策略。他稱，首先，使用“非藥物策略”，沒有任何特定的抑制劑或藥物，也沒有任何疫苗；其次，必須確保隔離所有病例；第三，密切接觸者必須隔離，中國花費大量時間找到所有密切接觸者，並確保隔離；第四，暫停公共聚會；第五，限制交通。