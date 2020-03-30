內憂外患 李克強要求加強篩查無癥狀感染者

中國總理李克強星期一特別主持召開針對篩查無癥狀患者的會議，“突出做好無癥狀感染者監測、追蹤、隔離和治療”，陡然釋放出一種正在中國以外全球肆虐的新冠疫情並沒有遠離中國的疑慮。

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與前些日子中國各省市自治區一味追求清零，似乎很快就要慶祝抗疫重大勝利的氣氛明顯不同，北京近來特別的“內憂外患”，已經解除封鎖的湖北人到處設卡，進北京市更不容易，這是明顯的內憂，而勸告數以萬計的留學生，居住在外國的華人盡量不要回國，怕“輸入性感染”，這是一種外患，今天的世界你中有我，我中有你，小小病毒，早已走出國門，還沒有完全離開中國。

一個徘徊的幽靈

現在還有一個更大的“內憂”，一個新的幽靈在頭頂徘徊，這就是以前受到輕視，或者被忽視的無癥狀感染者。中國當局以前未將新冠肺炎無癥狀感染者列入確診病例，最近頗為引人矚目的上海華山醫院感染科主任張文宏表示，“當前最大風險就是無癥狀感染者”。據指這種人從頭到尾無癥狀，但病毒血清陽性會延續三個星期，如不及時診斷，就會有引爆社區感染的巨大風險。

星期一，中國總理李克強主持中國應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，專門要求加大無癥狀感染者的篩查力度，而且要將檢測範圍擴大到患者的密切接觸者。一旦發現無癥狀感染者，要嚴格集中隔離。

謹防倒灌

本來中國最近已經幾乎把全部目標對準防範“輸入型感染”，結果讓許多害怕西方疫情管理方式的華人返家之路障礙重重，有些留學生，為了能回得去，不惜高價購票，有的甚至買了兩家航空公司的票，只要能坐上其中一架就行。再後來就是中國大大限制國際航班，取消眾多航班，留學生們越來越難回去了，更不用說外國人了，中國官方承認，回去的人中，百分之九十是華人，現在，關門了，嚴防病毒“倒灌”，有人把這形容為“封國”。

在這種情形下，中國電影導演陸川3月28日發出呼籲，要求政府派飛機把海外學子接回家。他說：“派飛機把滯留海外的年輕學子們接回國，這是政府現在應該做的。即使沒有條件做，也應該出台政策鼓勵各國內航空公司去增加航班接回孩子們”。

暗箭難防

外來的好防，或者隔離，或者取消航班，現在又來了難防的無癥狀感染。據第一財經報道，廣東佛山和甘肅日前出現兩例“湖北輸入性病例”，兩例都自湖北鹹寧輸入，而鹹寧2月下旬就以無新增確診病例，那麼，這兩位是從哪裡感染的，到底是鹹寧的清零出了問題，還是？報道說極有可能這兩人是被無癥狀感染者感染的。3月30日，中國媒體又有報道，河南出現3名無癥狀感染者，感染源不明。

新冠病毒的可怕之處，就是存在着大批的無癥狀感染者，有科學家估計，無癥狀感染者可能是已知感染者的數倍。中國疾控專家發表的一篇論文指，無癥狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%。所以無癥狀感染者被指“暗箭難防”!

美國哥倫比亞大學教授Shaman3月20日對法新社表示，在多數發達國家，可能無癥狀感染者比確診陽性的人數多出五到十倍。3月18日，英國政府表示，合理判斷英國感染人數已達55000人，但確診的僅僅是1950人。

李克強主持的抗疫會議，引起矚目的還有另外一個內容，不允許各地為了“追求病例零報告”而瞞報、漏報。習近平視察武漢之後，宣布形勢向好，全力復工，結果各地很快就出現了“你清零，我清零”的局面，好像幾個月讓人恐怖的病毒，在領袖復工的號召下，一下子消失了。

抗疫的事，春節過後，一直是中共總書記習近平“親自指揮親自部署”，習近平現在似乎把精力放在了動員復工復產上，周日他去了浙江，就是為的這件事。抓無癥狀患者，就落在了李克強頭上。