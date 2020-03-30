台灣曾準備一萬件防護服捐給大陸抗疫被東航拒收

台灣陸委會主委陳明通3月30日證實，今年2月初，中國東方航空公司航班載運第一批滯留湖北的台灣民眾返台時，台方確實有準備一萬件防護服，預備讓東航協助中國大陸防疫，但東航當時因作業不及沒有收下。

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據中央社報道顯示，陳明通當天上午在接受採訪時介紹稱，2月3日，第一班由東航執飛的“武漢包機”載運滯留民眾返台時，在台灣庫存足夠的前提下，台方曾準備1萬份防護衣，希望透過東航捐給中國大陸以協助防疫，但東航當時認為作業不及，沒有收下。他還說明，由於後續兩岸包機協商需要討論的事項繁多，所以捐防護衣給陸方的事情就沒有再被提及。

而在稍後，台立法院就新冠疫情，兩岸包機協商過程問題質詢陳明通期間，國民黨籍立法委員陳玉珍提出，“疫情讓中華民國出現‘仇中’氣氛，過去大陸民間對台灣尚且有好感，但近來也開始出現‘仇台’氣氛，加上中共軍機近期頻頻繞台，為兩岸和平感到憂心。”

對此，陳明通回應稱，大陸民間出現“仇台”的風氣，“不是好事，要努力來降溫”。他並強調，“北京不願意麵對中華民國存在，而且不放棄武力對台”，“這才是問題的本質”。此外，陸委會當天提供的“大陸委員會業務報告（書面報告）”中提出，“當前新冠肺炎蔓延，對中共當局應處能力構成嚴峻挑戰，面對兩岸情勢變化及防疫關頭，兩岸雙方應合作溝通，惟中共仍藉疫情操作對台統戰，加大國際打壓。”報告還稱，“呼籲中共認真看待總統蔡英文提出的‘和平、對等、民主、對話’的兩岸互動關鍵基礎，正視中華民國是主權國家的事實，務實促進兩岸良性互動。”

大陸方面，中國國台辦發言人朱鳳蓮28日就美方簽署通過“2019年台北法案”時重申，“中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。”她說，“‘台獨’是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。”