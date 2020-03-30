台灣行政院前院長郝柏村辭世享年101歲疫情嚴峻婉謝弔唁

台灣行政院前院長郝柏村今天因中風引發的器官衰竭逝世，享年101歲。郝柏村經歷近代中國最艱困的時代，從軍以來歷經對日抗戰、八二三炮戰，到出將入相參與國家要政，到李郝政爭過程，見證中華民國在二戰後躍升世界五強的輝煌歷史，記錄四分之三世紀的中華民國史。

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1919年出生的郝柏村是江蘇鹽城人，歷任參謀總長、國防部長、行政院長，是中華民國陸軍一級上將退役。

去年4月2日郝柏村身體不適，家人曾撥119求助。當時他身體左半邊無力，但意識清醒，被送往內湖三軍總醫院治療，後來四肢恢復知覺。

國民黨前副主席郝龍斌的幕僚、台北市議員游淑慧今天證實，郝柏村因中風引發器官衰竭，今天下午2時47分逝世。

郝龍斌辦公室今天發出聲明，郝柏村一生出將入相、報效國家，可簡化為「出生入死、奉獻一生」八個字作為表述。

郝龍斌表示，因近來新冠疫情嚴峻，為配合政令避免群眾集會，更因郝柏村一向以公眾利益為重，暫時婉謝各界弔唁，等疫情趨緩，將再擇日舉辦告別式。

郝龍斌日前參選國民黨主席，上個月接受廣播節目專訪，被問到郝柏村住院情形時曾表示，他的父親去年4月中風，左手左腳有點不便，大部分時間要坐輪椅，但狀況很穩定。

對於郝龍斌參選黨主席一事，郝龍斌說，他的父親關心但不介入，希望他好好選，也非常期待他能貫徹國民黨核心理念，協助國民黨完成改革。