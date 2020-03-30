意大利預期7到10天後達到峰值 西班牙祭出更嚴厲限行措施：禁止舉行葬禮

意大利內政府周一晚宣布，已實施三周的限行措施將“至少延長到復活節”4月13日之後。意大利周一新增新冠肺炎死亡病例812例，但確診病例持續走低，僅增加4%，比15天前減少4倍。意大利政府預期將在7到10天後達到峰值，然後出現下降趨勢。而西班牙祭出更嚴厲限行措施，禁止舉行葬禮，將參加下葬人數限定在三人以下。

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意大利新冠病毒的確診突破10萬，新增4000多例，增幅為4%，比4天前的8.3%大幅降低。而單日新增812人死亡，累計死亡病例1萬1000例。1萬4620人完全康復，包括單日最多1590人出院。

在疫情最嚴重的倫巴第大區，確診感染人數首次出現降低，周一為2萬5006例，而周日為2萬5392例。

意大利衛生部副部長西來里表示，可以預期意大利將在7到10天後達到峰值，然後出現下降趨勢。 意大利最高衛生院主席布魯薩菲洛也表示，雖尚未開始下降，但已經出現好轉。政府採取的措施初見成效。

世界衛生組織緊急計畫主管萊恩表示，意大利的新增確診數量持續放緩是好消息，疫情趨向穩定，但現時不能結束嚴格的禁制措施，以免病毒反彈。

意大利內政部周一宣稱，所有的限行措施都將延長到復活節後。意大利復活節將於4月13日結束。

另據法新社最新消息，為阻斷疫情，西班牙周一宣布更嚴厲的限行措施，禁止民眾舉行葬禮，將參加下葬人數限定在三人以下。

西班牙周一新增6398例確診，新增812人死亡，累計確診增至8萬5195例，7340人死亡。全國至今有近1萬2300名醫護人員確診，大部分情況良好，正在家中隔離。據當地傳媒報道，衛生部發言人西蒙也確診感染。

此外，英國繼首相約翰遜之後，又有政府官員出現癥狀。首相約翰遜的高級顧問卡明斯正自我隔離。英國皇室周一證實，七天前確診的王儲查爾斯已結束自我隔離，目前健康狀況良好。

據英國政府公布的最新統計，英國累計確診2萬2141例，死亡1408例。 瑞士周一新增確診1201例，累計確診1萬5475例；比利時新增1063例確診，累計達1萬1899例，死亡增至513例。